Arabulucu ne demek? Arabulucu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Flaş transfer açıklaması Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...Flaş transfer açıklaması! Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...#Beşiktaş
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Arabulucu ne demek? Arabulucu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

#Ne Demek#TDK#Arabulucu
Arabulucu ne demek Arabulucu kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı..

Genel olarak iki kelimenin bir araya gelmesi ile beraber arabulucu sözcüğü oluşmaktadır. Adından da az çok ne anlama geldiği anlaşılmaktadır. Peki, arabulucu ne demek? Arabulucu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı üzerine merak edilenleri detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

İngilizce mediator kelimesinden türemiş olarak arabulucu sözcüğü Türkçede yer almaktadır. Birçok farklı resmi kurum ile beraber günlük yaşamda da amaca uygun kullanıldığını söylemek mümkün.

Arabulucu Ne Demek?

 Bir durumun iki taraf arasındaki çözümü adına tarafsız şekilde üçüncü kişinin devreye girmesi arabulucu olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu durum arabuluculuk şeklinde öne çıkar.

 Arabulucu Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Söz konusu bir anlaşmazlık olduğu vakit üçüncü tarafın araya girmesi üzerinden çözüm arabulucu olarak ifade edilir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit aynı şekilde anlaşmazlık konusunda çözüm için üçüncü bir kişinin araya girmesi olarak öne çıkar. Bu doğrultuda resmi kurumlarda ya da halk arasında da anlaşmazlıkları çözmek adına üçüncü kişiler bu şekilde araya girer. Böylece bu durum arabulucu olarak öne çıkar ve arabuluculuk şeklinde de kullanılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Arabulucu