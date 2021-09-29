Arabulucu ne demek? Arabulucu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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İngilizce mediator kelimesinden türemiş olarak arabulucu sözcüğü Türkçede yer almaktadır. Birçok farklı resmi kurum ile beraber günlük yaşamda da amaca uygun kullanıldığını söylemek mümkün.

Arabulucu Ne Demek?

Bir durumun iki taraf arasındaki çözümü adına tarafsız şekilde üçüncü kişinin devreye girmesi arabulucu olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu durum arabuluculuk şeklinde öne çıkar.

Arabulucu Kelimesinin Anlamı Nedir?

Söz konusu bir anlaşmazlık olduğu vakit üçüncü tarafın araya girmesi üzerinden çözüm arabulucu olarak ifade edilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit aynı şekilde anlaşmazlık konusunda çözüm için üçüncü bir kişinin araya girmesi olarak öne çıkar. Bu doğrultuda resmi kurumlarda ya da halk arasında da anlaşmazlıkları çözmek adına üçüncü kişiler bu şekilde araya girer. Böylece bu durum arabulucu olarak öne çıkar ve arabuluculuk şeklinde de kullanılır.