Arabistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Arabistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Arabistan hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Arabistan üniter mutlak monarşi ile yönetiliyor. 2015 yılından bu yana ülkenin kralı Selman Bin Abdülaziz'dir.

Arabistan Hangi Kıtada Yer Alır?

Suudi Arabistan Asya kıtasında yer almaktadır.

Arabistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Arabistan Kuzey Yarım Küre'de ve Arap Yarımadasında bulunmaktadır. Sınır komşuları ise Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Yemen, Katar ve Kuveyt'tir.

Arabistan Hangi Dine Mensup?

Arabistan, İslam dinine mensuptur. Ülkenin sloganı ''Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir'' manasına gelen Kelime-i Şehadettir. Ülkenin resmi bayrağındaki yeşil rengi de İslam'ın sembolüdür.

Arabistan Hangi Dili Konuşuyor?

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Suudi Arabistan'da Arapça konuşulmaktadır.

Arabistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Arabistan, Arap alfabesini kullanıyor.

Arabistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

Arabistan, Hz. Muhammed ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye göç edişini başlangıç yılı olarak kabul eden Hicri takvimi kullanmaktadır. Bu takvim, Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hazırlanmıştır.

Arabistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Arabistan'ın resmi para birimi Riyal'dir.