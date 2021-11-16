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Arabesk nedir, ne anlama gelir? Arabesk ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Arabesk#TDK#Kelime
Arabesk nedir, ne anlama gelir Arabesk ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize İtalyancadan geçmiş olan Arabesk kelimesi Arap sözcüğü ve -esk ekiyle oluşturulmuştur. Esk eki hem gibi hem de usul, tarz anlamlarına gelir. Mimaride Arap usulü süslemelere Arabesk adı verilir. Osmanlı mimarisinde de etkileri görülen arabesk süslemelerin en önemli özelliği iç içe geçmiş yatay çizgilerden oluşmasıdır. Bu çizgilerin her biri farklı renklerde boyanır. Arabesk nedir, ne anlama gelir? Arabesk ne demek? Arabesk kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Esk ekiyle oluşturulmuş diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Grotesk 2- Kafkaesk 3- Romanesk 4- Fresk 5- Pitoresk

 Arabesk Nedir?

 Bir mimarlık terimi olan arabesk, hem Avrupa hem de Asya ülkelerinde revaçta olan bir süsleme şeklidir. Bu süslemede farklı renkler bir arada kullanılır.

 Arabesk Ne Anlama Gelir?

 Arabesk hem bir süsleme sanatı hem de bir müzik türüdür. Bu müzik türünde Arap nağmeleri kullanıldığı için arabesk adını almıştır. Arabesk müzikte, ayrılık, aşk, memleket özlemi gibi konular işlenir. Arabesk müzikte en çok kullanılan enstrümanlar ise bağlama ve piyanodur.

 Arabesk Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 İlk Anlamı: 14. yüzyılda ortaya çıkmış bir süsleme sanatı

 İkinci Anlamı: Arap nağmeleriyle icra edilen bir müzik türü

 Arabesk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Son yıllarda arabesk dinleyen kesim daha çok pop ve rap dinlemeye başladı.

 2- Dün gezdiğimiz medresenin arabesk çizgilerini çok beğendim.

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#Arabesk#TDK#Kelime

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