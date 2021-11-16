Arabesk nedir, ne anlama gelir? Arabesk ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Esk ekiyle oluşturulmuş diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Grotesk 2- Kafkaesk 3- Romanesk 4- Fresk 5- Pitoresk

Arabesk Nedir?

Bir mimarlık terimi olan arabesk, hem Avrupa hem de Asya ülkelerinde revaçta olan bir süsleme şeklidir. Bu süslemede farklı renkler bir arada kullanılır.

Arabesk Ne Anlama Gelir?

Arabesk hem bir süsleme sanatı hem de bir müzik türüdür. Bu müzik türünde Arap nağmeleri kullanıldığı için arabesk adını almıştır. Arabesk müzikte, ayrılık, aşk, memleket özlemi gibi konular işlenir. Arabesk müzikte en çok kullanılan enstrümanlar ise bağlama ve piyanodur.

Arabesk Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İlk Anlamı: 14. yüzyılda ortaya çıkmış bir süsleme sanatı

İkinci Anlamı: Arap nağmeleriyle icra edilen bir müzik türü

Arabesk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Son yıllarda arabesk dinleyen kesim daha çok pop ve rap dinlemeye başladı.

2- Dün gezdiğimiz medresenin arabesk çizgilerini çok beğendim.