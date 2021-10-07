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Arabesk ne demek, ne anlama geliyor? Arabesk kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Arabesk#TDK
Arabesk ne demek, ne anlama geliyor Arabesk kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Arabesk kelimesi özellikle de müzik tutkunlarının çok yakından bildiği ve sık sık duyduğu kelimeler arasında yer alır. Bu kelime cümlede kullanılış şekline göre farklı şekillerde anlam kazanır. Arabesk kelimesi, günlük hayatta hemen hemen herkesin mutlaka en az bir kere duyduğu kelimeler arasında yer alır. Arabesk ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Arabesk kelimesi, günümüzde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alsa da bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

 Arabesk Ne Demek?

 Arabesk kelimesi, dilimize Fransızcadan geçen bir kelimedir. Bu kelime, genellikle karamsarlığı ve hüznü konu edinen bir müzik türü anlamına gelir. Aynı zamanda arabesk kelimesi, girişik bezeme anlamına gelir.

 Arabesk Ne Anlama Gelir?

 Arabesk, günlük hayatta genellikle hüzünlü ve karamsarlığı anlatan şarkı türünü ya da duygu durumunu anlatmak için kullanılan bir kelimedir.

 Arabesk Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

 Arabesk kelimesinin TDK’daki anlamı, Arap müziğini andıran, genellikle de karamsarlığı konu edinen bir müzik türü demektir. Diğer anlamı ise, girişik bezeme demektir.

 

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