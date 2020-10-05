Araba Sevdası kitabını kim yazmıştır? Araba Sevdası kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Araba Sevdası kitabı ilk kez 1898 yılında Osmanlı döneminde yayınlanmış bir eserdir. Realist roman türünde yazılan Araba Sevdası kitabı Türk edebiyatının öncü eserlerinden birisi olmuştur. Araba Sevdası romanı 2015 yılında ise tiyatroya uyarlanmıştır. Ayrıca bu eser Türk edebiyatının ilk realist romanıdır.

Araba Sevdası Kitabı Konusu ve Anafikri

Araba sevdası kitabının konusu insanlar daima kendi kültürüne sahip çıkmalı, yabancı kültürleri kendi kültürünün önüne koymamalıdır. Araba Sevdası kitabını ana fikri ise başka kültürlere ve başka kişilere özenen insanların hayatta her zaman gülünç durumlara düşebileceği ön plana çıkmaktadır.

Araba Sevdası Kitabını Kim Yazmıştır?

Araba Sevdası adlı realist romanı Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Recaizade Mahmut Ekrem yazmıştır.

Araba Sevdası Özet

İstanbul'da yaşayan Bihruz Bey aynı zamanda giyinmesini de çok iyi bilirdi. Osmanlı paşalarının yanında eğitim gören Bihruz Bey evde özel öğretmenler ile birlikte yetiştirilmişti. Fakat görmüş olduğu eğitimlere rağmen son derecede eğitimsiz bir kişi idi. Ala franga ve lüks yaşama meraklısı olan Bihruz Bey yarım Fransızca bilmektedir. Sürekli gazinolara ve zengin sosyetelerin takıldığı mekanlara gider.

Giyindiği kıyafetlerin Avrupa'dan gelmesine özen gösterir ve hiçbir zaman yaşadığı yerde insanların giyindiği gibi giyinmezdi. Şık ve pahalı kıyafetler giyinmeyi seven Bihruz Bey oldukça gösteriş meraklısı biri idi. Gel zaman git zaman Bihruz Bey'in babası hastalığına yenik düşer ve vefat eder. Annesi ile birlikte Bihruz Bey'e oldukça yüklü bir miras kalmıştır.

Bihruz Bey sürekli savurgan harcamaları olan biridir. Bundan dolayı kendisine kalan mirası sürekli olarak çar çur etmektedir. Bir gün Çamlıca tepesine çıktıktan sonra arabası ile sarışın bir bayana rastlar. Bu kız Bihruz Bey'in dikkatini çeker ve onun iyi birisi olduğunu düşünür. Periveş adında ki bu genç kadın aslında fahişelik yapan bir sokak kadını idi. Bihruz Bey Periveş'i görür görmez aşık olmuştur.

Gördüğü andan itibaren onu aklından çıkaramaz. Günün her saati ve haftanın her günü onu düşünmekten kendini alı koyamaz. Periveş'e aşkını itiraf etmek için bir mektup yazmaya karar verir. Mektubu yazdıktan sonra Periveş'e bunu ulaştırır. Sonra ki hafta tekrardan Çamlıca tepesine geldikten sonra yine Periveş'i görür. Periveş'e mektubu verir fakat ne hikmetse konuşmaya bir türlü cesareti yoktur.

Periveş mektubu aldıktan sonra uzaklaşır. Haftaya mektubunu karşılık beklemek üzere Çamlıca tepesine tekrardan gelen Bihruz Bey bu sefer Periveş'i oralarda göremez. Mektubuna karşılık almak isteyen Bihruz Bey en azından Periveş'in yüzünü bir kez daha görmek ister. Aşık olduğu kadını göremeyen Bihruz Bey iştahtan kesilir ve haftalıklara karşı vücudu artık zayıf düşmüştür. Annesine bile ilgi gösteremeyecek hale gelmiştir.

Araba Sevdası Karakterleri

- Bihruz Bey

- Periveş

- Keşfi Bey

- Piyer

- Bihruz Bey'in Annesi

- Mişel