Araba Neden Hareret Yapar? Rampada, Yokuşta Ve Rolantide Arabanın Hararet Yapmasının Nedenleri

Arabası olan her vatandaş belirli bir dönemde mutlaka arabanın hararet yapmasına şahit olmuştur. Oldukça rahatsız edici olan bu durum hem arabayı hem de sürüşü olumsuz etkilemektedir. Arabanın hararet yapması rampa gibi bazı alanlarda daha fazla olabilmektedir.

Araba Neden Hararet Yapar?

Arabanın hararet yapmasının başlıca nedenleri bulunmaktadır. İşte arabada hararet nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

Soğutma sıvısının azalması arabada hararete neden olmaktadır.

Soğutma suyu sıcaklığının belirlenmesi, motor kontrol ünitesinin bildirilmesi hararet olayının sorumluluğudur.

Öncelikle yanlış ölçüm yapılması radyatör fanının devreye girmesini engellemektedir.

Radyatör fanının devreye girememesi hararetin de artmasını sağlamaktadır.

Rampada Arabanın Hararet Yapmasının Nedenleri Nelerdir?

Böyle bir durumda hararet yapan aslında aracın motorudur. Bilindiği gibi rampa bir yolun yokuş olan bölümüdür. Arabalar için bazen bu yokuşları çıkmak zor olabilmektedir.

Bilindiği gibi hararet kelime anlamından da anlayacağımız gibi bir şeyin fazla ısınmasından doğan etkidir. Bu durumda araçların soğutma sistemi parçaları önem kazanmaktadır.

Hararet müşürü, radyatör, termostat, soğutma pompası ve soğutma sıvısı hararet için araçta var olan önemli parçalardır ve önemli görevleri bulunmaktadır.

İşte bu soğutma ekipmanlarında sorunlar yaşanması ve sürücünün bazı hataları rampada aracın hararet yapmasına neden olmaktadır.

Yokuşta Arabanın Hararet Yapmasının Nedenleri Nelerdir?

Öncelikle arabanın yokuşta nasıl zor gidebileceğinin algılanması gerekmektedir. Yükselerek giden yol yokuş olarak tanımlanmaktadır. Arabalar bazı durumlarda yokuşta hararet yapabilmektedir.

Harareti önleyen parçalarda sorun olması yokuşta arabanın hararet yapmasına neden olacaktır. Bu neden en yaygın görülen hararet sebebidir. Hararet müşürü denilen parça bozuksa yanlış ölçüm yapabilmektedir. Bu yanlış ölçüm de radyatör fanının devreye girmesini engellemektedir. Böylece yokuşta arabada hararet artmaktadır.

Soğutma suyu yetersiz ve soğutma fanı da çalışmıyorsa araba yokuşta hararet yapar.

Rölantide Arabanın Hararet Yapmasının Nedenleri Nelerdir?

Burada öncelikle rölanti kavramının ne olduğunu iyi bilmek gerekmektedir. Rölanti aracın çalışabileceği minimum yani en az devir sayısına denmektedir.

Düşünelim ki rölanti devir sayısı dengesizdir. Bu durumda motor kendini durduracaktır. Tam tersi durumda ise yani rölanti devrinin ayarı yüksek ise motor fazla yakıt yakacaktır. İdeal rölanti devri ise minimum yakıtla tüketilen devir ve kullanıcının ne kadar sarsıntısız kullanacağı devirlerle belirlenmektedir.

Rölantide araba hararet yapabilmektedir. Çünkü soğumayı sağlayan araçlar doğru çalışmadığında motorun fazla ısınmasına neden olacak ve araba kendini rölantide hararet ile gösterecektir.

Radyatördeki suyun azalması, peteklerin tıkanması, uygun vites ve hızda gidilmemesi, fan arızası, radyatör tıkanıklığı, soğutma fanı bozukluğu, motor yağının azalması, su soğutma kısmında meydana gelen tıkanıklık arabanın rölantide hararet yapmasına neden olacaktır.

Böyle bir durumda ise müdahale söz konusu olabilmektedir. Yapılacak en önemli şey trafiği tehlikeye sokmamak adına aracı durdurmak ve motorun soğumasını beklemektir.

Motorun soğuduğundan emin olduktan sonra temiz su eklemeniz doğru olacaktır. Eklenen sudan kasıt edilen ise içme suyudur. Sonrasında da yapılacak eklenen suyun araç içerisinde devir daim etmesini beklemektir.

Aracın böyle bir durumda hararet seviyesi çok yüksek ise contanın yandığını görebilirsiniz. Böyle bir durumda kesinlikle müdahale etmeden aracınızı tamirciye çektirmeniz tehlikeyi engellemek adına doğru olacaktır. Burada tehlikeden kasıt edilen de araçta oluşan hararetten dolayı patlama olabileceği riskidir.