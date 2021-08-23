Araba Nasıl Vurdurulur? Araba Vurdururken Marşa Basılır Mı? Kaçıncı Viteste Araba Vurdurulur?

Aşamalı olarak ele alınmak suretiyle araba vurdurularak durduğu yerden kolayca hareket ettirilebilir. Özellikle maaşı basıldığı zaman çalışmaya motor söz konusu olduğu vakit, vurdurma yöntemi üzerinden araba tekrar hareket ettirilebilir.

Araba Nasıl Vurdurulur?

Sıralı şekilde belli başlı bazı yöntemleri ele alarak, araba kolay bir şekilde vurdurulabilir. Böylece araba hareket ettirilmesi ile beraber en azından bir daha durdurulmadan servise kadar götürebilir.

- Öncelikle birkaç kişi arabayı arka taraftan ettirmelidir.

- Şoför mahallinde olan kişi ise kontağı yarım çevrilmelidir.

- Bu sırada araba vitesi 2'ye alınmalıdır.

- Ardından aracın hareket ettirilmesi sağlanır.

- Araç belli bir hızda ulaştıktan sonra ise ayak debriyajdan çekilir.

Bu şekilde gaz verilmesi ile beraber araç hareket edebilir. Özellikle bu yöntem çok sık kullanılır ve genelde de oldukça etkilidir. Çok ciddi bir durum olmadığı sürece vurdurma yöntemi üstlenen arabayı kolay bir şekilde hareket ettirmek mümkün.

Araba Vurdururken Marşa Basılır mı?

Araba vurdururken mutlaka sırası ile gerekli aşamaları ele almak gerekmektedir. Bu konuda özellikle merak edilen durumlardan biri araba vurdurma sırasında marşa basılıp basılmadığı geliyor. Genel olarak arkadan birkaç kişi ettirmesi ile beraber arabanın maaşına yarım şekilde basılmalıdır. Böylece yarım basılması ile beraber vitesi 2'ye takmak suretiyle araç hareket ettirilebilir.

Kaçıncı Viteste Araba Vurdurulur?

Özellikle araba vurdurma esnasında arabanın kaçıncı vitese alınması gerektiği büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda herhangi bir hata yapmadan mutlaka ikinci vitese almak gerekmektedir. Yani araba vurdurma esnasında araba hareket ettiği andan itibaren direkt olarak ikinci vitese takılmalıdır. Bu sayede sonuç olarak araba hareket ettikten ve çalıştıktan sonra gaza basılabilir ve araba durana kadar Arzu edilen her yere gidilebilir. Ancak araba durduğu andan itibaren yeniden vurdurma durumuna gelebilir.