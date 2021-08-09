Araba Nasıl Çalıştırılır Ve Durdurulur? Araba Yapılması Gerekenler Sırası İle Tüm Adımlar

Arabanın çalıştırılması ve durdurulması belli başlı kuraların bilinmesi ile iyi bir biçimde sağlanır. Bu kuralların ve hazırlık aşamalarının yerine getirilmesi ile beraber herhangi bir sorun yaşamadan arabanın kullanılması mümkün olmaktadır.

Araç Çalıştırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Arabanın hazırlık aşamasında birkaç süreç bulunur. Bu süreçler şu şekilde sıralanabilir:

Bireyler, sürücü koltuğuna rahat bir biçimde oturmalıdır ve ardından da emniyet kemerini takmalıdır.

Sürücü koltuğu ile birlikte dikiz aynasının, sağ ve sol yanlarda bulunan aynaların sürücüye göre ayarlanması gerekir.

Vitesin boşta bulunup bulunmadığı kontrol etmelidir. Bu kontrol kapsamında manuel olan araçlar için vitesi sağa sola hareket ettirilmesi yeterli olmaktadır. Şayet vites boşta ise rahat bir biçimde sağa sola hareket edecektir.

Araç Nasıl Çalıştırılır?

Araçlar çalıştırılırken belli başlı kurallara dikkat etmek gerekir. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:

İlk olarak sol ayak ile en solda yer alan pedala bir başka deyiş ile debriyaja basılır. Sağ ayak ise orta pedala diğer ismi ile frene basılır.

İki ayak da en sonuna kadar basılarak bu biçimde tutulur.

Bu aşamadan sonra anahtar arabanın kontağına takılır ve ardından da birinci aşamaya gelene kadar saat yönüne doğru çevrilir. İlk çevirme kapsamında gösterge ışıkları direkt olarak yanacaktır. Bu gösterge ışıkları üç saniyelik bir zaman içinde sönecektir.

Kontak bu defa sonuna kadar olarak şekilde, saat yönünde yeniden çevrilmelidir. İki saniye süresince marşa basılmış bir biçimde tutulmalıdır. Bu işlemin ardından araç başarılı bir biçimde çalışmış olacaktır.

Araç çalıştıktan sonra aracı sürebilmeye başlamak amacı ile el freni ayaklar hareket ettirilmeden indirilmelidir.

Dikiz aynası üzerinden ve yan aynalardan mevcut olan yolun durumu kontrol edilir. Şayet yolun durumu müsaitse sonraki işleme geçilir.

Ayaklar hareket ettirilmeden vites birinci vitese geçirilir. Bundan sonra da sol ayak debriyaj üzerinden yavaş bir şekilde çekilir iken, sağ ayak ise frenden bütünüyle kaldırılır. Bu sırada gaz pedalına yavaş bir biçimde basılarak arabanın kalkış işlemine geçilir. Son işlem de yapıldığında aracınız ileri yöne hareket edecektir.

Araba Nasıl Durdurulur?

Düz vitesli olan otomobillerin yollarda durdurulması için öncelikle gazdan ayağın çekilmesi gerekir. Daha sonra ise fren pedalına basılarak aracın hızı düşürülür. Debriyaj frenine en sonuna kadar basılır ve aracın durdurulması sağlanır. En son olarak ise el frenini çekilir ve araç bütünüyle durdurulur.