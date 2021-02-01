Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur atasözünün anlamı; iş işten geçtikten sonra, olması gerektiği zamanda değil de, her şey olup bittikten akıl veren, fikrini söyleyen çok olur manasında kullanılan bir atasözüdür.

Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur Ne Demektir?

Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur! Atasözünün anlamı; Bir olay olup bittikten sonra, yani o anda yardım edilmesi, yol gösterilmesi gereken bir durumda kimsenin yol göstermediği fakat iş işten geçtikten sonra akıl verenlerin çok olduğu fakat bir artık bir önemi kalmadığı anlamına gelmektedir.

Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur Atasözü Hangi Durumlarda Kullanılır?

İnsanların yardıma ihtiyaç duyduğu, yanlış yolda olduğu, yanlış kararlar, ya da tehlikeli durumlarda çevresindekiler tarafından önceden uyarılmaz ve yönlendirilerek yardım edilmezken, artık dönülmez yola girdikten sonra, iş işten geçtikten sonra akıl verenler, şunu şöyle yapsaydın, bunu böyle yapmasaydın diye akıl verenler çok olur. Akıl verenler genelde sonradan ortaya çıkarak her şey olup bittikten sonra ortaya çıkarlar ve bu davranışlar iş işten geçtiği için bir önem taşımaz. Bu manidar atasözü sıklıkla bu gibi durumlarda kullanılan güzel bir atasözüdür.