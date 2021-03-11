Ara Vermek ne demek? Ara Vermek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ara Vermek ile aynı anlama gelen ve günlük hayatta da sıklıkla kullandığımız birçok deyim var. Örneğin: ''Askıya Almak'' ve ''Mola Vermek.''

Ara Vermek Ne Demek?

Ara vermek, gerçek anlamıyla kullanıldığında çalışmayı bırakmak ve dinlenmek manasına gelir. Mecazi olarak ise askıya almak deyimiyle eş anlamlıdır. Örneğin: İlişkiye ara vermek.

Ara Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya ara vermek deyimi üç farklı anlamda kullanılabilir.

Anlamı: Dinlenmek için çalışmayı bırakmak. Anlamı: Mola vermek. Anlamı: Bir şeyi daha sonra devam etmek üzere kesintiye uğratmak

Ara Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Çalışmaya ara verip biraz dinlenmek ister misin? (Gerçek anlam)

2- İki saatte bir ara ver de fazla yorulma. (Gerçek anlam)

3- Hilal'in kafası bir hayli karışık olduğu için ilişkimize ara verdik. (Mecazi anlam)