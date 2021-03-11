Ara Vermek ne demek? Ara Vermek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Ara vermek, kısa bir süreliğine çalışmayı durdurmak, kesmek, bırakmak ve dinlenmek anlamına gelir. Yerine göre hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir. Ara vermek deyiminin anlamı nedir? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.
Ara Vermek ile aynı anlama gelen ve günlük hayatta da sıklıkla kullandığımız birçok deyim var. Örneğin: ''Askıya Almak'' ve ''Mola Vermek.''
Ara Vermek Ne Demek?
Ara vermek, gerçek anlamıyla kullanıldığında çalışmayı bırakmak ve dinlenmek manasına gelir. Mecazi olarak ise askıya almak deyimiyle eş anlamlıdır. Örneğin: İlişkiye ara vermek.
Ara Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)
TDK'ya ara vermek deyimi üç farklı anlamda kullanılabilir.
- Anlamı: Dinlenmek için çalışmayı bırakmak.
- Anlamı: Mola vermek.
- Anlamı: Bir şeyi daha sonra devam etmek üzere kesintiye uğratmak
Ara Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Çalışmaya ara verip biraz dinlenmek ister misin? (Gerçek anlam)
2- İki saatte bir ara ver de fazla yorulma. (Gerçek anlam)
3- Hilal'in kafası bir hayli karışık olduğu için ilişkimize ara verdik. (Mecazi anlam)