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Ara tatilin ardından yüz yüze eğitime devam

#Yarıyıl Tatili#Yüz Yüze Eğitim#Bakan Özer
Ara tatilin ardından yüz yüze eğitime devam

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra 22 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “6 Eylül’de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldu. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildi. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.

SADECE 66 SINIF KAPALI
Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “22 Kasım itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.”

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88’e yükseldiğini belirtti. Bakan Özer, “6 Ağustos’ta en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60’tı. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88’e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması” diye konuştu.

YARI YIL TATİLİ OCAK AYINDA
Ara tatilin ardından 22 Kasım’da ders başı yapan öğrenciler, yarı yıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında yapacak. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#Yarıyıl Tatili#Yüz Yüze Eğitim#Bakan Özer

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