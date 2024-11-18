Ara tatilin ardından okula yeniden ‘merhaba’ dediler

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Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım Cuma günü başlamıştı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren tatil, dün sona erdi. Öğrenciler, okullarıyla yeniden buluşarak ders başı yaptı. Ara tatil sonrası ilk günü İstanbul’da Fatma Süslügil İlkokulu’nda takip ettik. 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatiline kadar enerji depoladığını söyleyen öğrenciler, okulun ilk gününde heyecan içindeydi. Sabahın erken saatlerinde bayrak töreni için okul bahçesinde hazır olan çocuklar, İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra koşarak sınıflarında yerlerini aldı.

‘KEŞKE TATİL BİRAZ DAHA UZUN SÜRSEYDİ’

Tatil boyunca dinlenmenin yanı sıra derslerini de ihmal etmediklerini dile getiren öğrenciler, şöyle konuştu:

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Ara tatil boyunca öğretmenlerimin verdiği ödevleri yaptım ve derslerimi tekrar ettim. Bu yüzden okulun ilk gününe oldukça hazırım.

Tatilde hem ödevlerimi yaptım hem de dinlendim. Ayrıca bu süreçte ara sıra babamla birlikte pazara gittim ve ona yardım ettim. Birlikte peynir zeytin sattık. Ben de onunla birlikte satış yaptım. Ancak keşke tatil biraz daha uzun sürseydi, 1 hafta daha devam edebilirdi.

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Tatil boyunca hem ödevlerimi yaptım hem kitap okudum hem de basketbol oynadım. Bu nedenle tatil benim için dolu dolu geçti. Ders çalışmayı çok seviyorum hatta ödev yapmak benim için eğlenceli bir aktivite. En sevdiğim ders fen bilimleri fakat büyünce hakim olmak istiyorum. Gelecekte adaleti sağlayan biri olmak hedefim.

‘TATİLDE SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİM’

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Tatilde akrabalarımı ziyaret ettim ve bolca kitap okudum. Ayrıca kuzenlerimle oyunlar oynadım. Ara tatili çok seviyorum. Önceden sadece yarıyıl ile yaz tatili vardı. En azından şimdi bir dönem ortasında okula kısa da olsa mola verip dinlenebiliyoruz.Bade Su Çiftçi, 4’üncü sınıf: 9 günlük tatilin 5 gününde ders çalıştım kalan 4 gününde de dinlendim. İleride öğretmen olmak istediğim için ders çalışmayı ve yeni bilgiler edinmeyi çok seviyorum. Okuldan ayrı kaldığımız süre boyunca arkadaşlarımı özledim. Dün gece de heyecandan uyuyamadım.

En sevdiğim ders matematik olduğu için tatilde de biraz ders çalıştım. Ayrıca hayvanları çok seviyorum ve ilerde veteriner olmak istiyorum. Bu nedenle tatilde sokak hayvanlarına su ve mama verdim. Ocak ayına kadar bir daha uzun bir tatilimiz olmayacağı için üzgünüm, çok yorulacağız. Neyse ki hafta sonları var.

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Kardeşim bu yıl 1’inci sınıfa gidiyor. O nedenle tatilde hem kendi ödevlerimi yaptım hem de ona ders çalıştırdım. Haliyle çok dinlenemedim. Okul zaten çok yorucu bir yer, bu yüzden ara tatiller bana çok iyi geliyor. Keşke tatil bitmeseydi.

BAKAN TEKİN: İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin sona ermesi nedeniyle sosyal medya hesabından öğrencilere şöyle seslendi:

“Öğrencilerimiz için ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı. İnanıyoruz ki gayretle ekilen tohumlar, mutlaka meyve verecektir. Sevgili öğrencilerim, hepinizin iyi bildiği üzere başarıyı sadece istemek yetmez, aynı zamanda ona emek vermek de gerekir. Bakanlık olarak başarınız ve mutluluğunuz için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız ve sizlere her daim güveniyoruz. Yeni haftanın sizlere, ailelerinize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; sağlıklı, huzurlu, başarılı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”

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2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025

İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran 2025

İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 21-22 Haziran 2025