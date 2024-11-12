Ara tatile Ã¶zel etkinlik kitaplarÄ±

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Okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik hazÄ±rlanan etkinlik kitabÄ±, Ã§ocuklarÄ±n ilgi alanlarÄ±na ve geliÅŸim Ã¶zelliklerine uygun aktiviteler iÃ§eriyor. Tatilin her gÃ¼nÃ¼ne uygun olarak tasarlanan etkinliklerde, Ã§ocuklar aile bireyleriyle beraber yaratÄ±cÄ± ve eÄŸitici Ã§alÄ±ÅŸmalar yapma fÄ±rsatÄ± buluyor.ÂKitap, toplam 20 sayfa olup, son sayfasÄ±nda Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n â€˜KeÅŸfet Ä°stanbulâ€™ iÃ§eriklerine eriÅŸim saÄŸlanabilecek karekodlarla dijital baÄŸlantÄ±lar sunuluyor.

Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik hazÄ±rlanan etkinlik kitabÄ± ise, 1,2, 3 ve 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f seviyelerine yÃ¶nelik Ã¶zel olarak tasarlandÄ±. AyrÄ±ca kitapta, Ã§ocuklarÄ±n zihin becerilerini desteklemek amacÄ±yla Ã§eÅŸitli bulmacalar ve metin inceleme etkinlikleri yer alÄ±yor. Kitapta, Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Camii ve BÃ¼yÃ¼kada gibi Ä°stanbulâ€™un ikonik yapÄ±larÄ± hakkÄ±nda bilgi veriliyor. Bu iÃ§eriklerle Ã¶ÄŸrenciler, Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerini tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± yakalarken, karekodlar sayesinde daha fazla bilgiye ulaÅŸabiliyor. Ä°lkokul dÃ¼zeyinde hazÄ±rlanan kitabÄ±n son sayfasÄ±nda da â€˜Ä°stanbul Ã‡ocukâ€™ dergisi iÃ§eriklerine karekodla eriÅŸim saÄŸlanarak Ã§ocuklarÄ±n dijital dÃ¼nyaya adÄ±m atmalarÄ± destekleniyor.