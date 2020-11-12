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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Ara tatilde ‘Evde oyun var’

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Ara tatilde ‘Evde oyun var’
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MEB, ara tatilde çocukların oyundan geri kalmaması için bir oyun kitapçığı yayınladı. ‘Evde Oyun Var’ isimli online broşürde, 50 tane oyun bulunuyor. Oyunların nasıl oynanacağı, ne gibi malzemelerin kullanılacağı ve hedefleri de broşürde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatile girecek öğrenciler için ‘Evde Oyun Var’ isimli bir katalog yayımladı. İçinde 50 oyun bulunan katalogda çocukların bu oyunlarla ne gibi beceri geliştirebileceği bilgisi de yer alıyor. Kataloğun giriş sayfasında yer alan açıklama şu şekilde:
“Çocuğun ilk ve en önemli sosyal çevresi ailesidir. Ailece yapılan nitelikli etkinliklerin, çocukların sosyal ve duyuşsal gelişimleri açısından çok büyük önem taşıdığı biliniyor. Bu nitelikli etkinlikler arasında yer alan oyunlar, çocuklar için eğlenceden çok daha fazlası. Oyunlar, her yaştan bireyin psikolojik iyi oluşu için gerekli. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirir. Zihinleri dinlendirir, yeniler ve üretkenliği arttırır. Birlikte oyun oynayan aile bireyleri birbirlerine karşı daha destekleyici ve anlayışlı olur. Üstelik aile içinde ortaya çıkan birtakım sorunlar, oyunun gücüyle de aşılabilir. Oyun, evi sıcacık bir yuva haline getirir. Çocuklarını hayata ve geleceğe daha sağlıklı ve sağlam hazırlamak isteyen aile büyükleri, buldukları her fırsatta çocuklarıyla birlikte oyun oynuyor. COVID-19 salgınıyla birlikte çocuklarımızın evde geçirdiği süre arttı. Bu süreçte çocuklarımız, öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ortamlarda buluşuyor. Bu durum, bir sosyal çevre olarak ailenin sorumluluklarını arttırdı. Arkadaşlarıyla gerçek ortamlarda yeterince sosyalleşemeyen çocukların evde diğer aile bireyleriyle oyun oynayarak bu ihtiyaçlarını karşılamaları, yüz yüze iletişimin devam edebilmesi bakımından daha da önemli hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu sorumluluğu paylaşmak, ailelerimize destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte eğitsel oyunlar hazırladık. Bu kitapçıkta yer alan oyunlar, her eve ve her ortama uygun hâle getirilebilir. Aile bireylerinin hayal gücü ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Hazırladığımız oyunlarla, evde geçirilen her anın hem daha eğlenceli hem de daha faydalı olacağını umuyoruz.”

Yavrum ara tatiller hakkınızdır
'Yavrum ara tatiller hakkınızdır'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye “Evde Oyun Var”ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım."

KİTAPÇIKTA YER ALAN OYUNLAR

  1. Kavanoz dolusu bilgi, kavanoz dolusu eğlence
  2. Haydi, ritme!
  3. Mısır patlatma
  4. Zıplayan harfler
  5. Haydi, anlat bakalım!
  6. Heceyi kelime yap
  7. Minder kapmaca
  8. Hedef kartları
  9. Katı-sıvı-gaz
  10. Hazine avı
  11. Ayağını doğru bas!
  12. Şehir bulmaca
  13. Mesleğimi bul
  14. İçinde ne var?
  15. Ellerim nerede?
  16. Bilmece, bildirmece
  17. Hatırla
  18. Ne yok?
  19. Aklında tut
  20. Haydi, ayır!
  21. Karada-denizde
  22. Kasımpatı çiçek açtı
  23. Topla, kazan
  24. Sıcak-soğuk
  25. Hece oyunu
  26. Müzikleri canlandıralım
  27. Kelime dalları
  28. Eller masada
  29. Halka
  30. Delikten düşür
  31. Yolunu arayan kapak
  32. Ritimden öyküye
  33. Tuz seramiği yapalım
  34. Eski minder
  35. Çiz bakalım
  36. Dokuz taş
  37. Kağıt toplama
  38. Kaç nohut var?
  39. Kaşıkla ceviz taşıma
  40. Sırtıma resim çiz
  41. Yaşasın! Kütüphanemi hazırlıyorum
  42. Hedeften geçir
  43. Kardan adamı doyur
  44. Tünelden geçir
  45. Çantamda ne var?
  46. Yüzük saklamaca
  47. Beş düğme
  48. Prizmayı durdur
  49. Dinle, çiz
  50. Harfi çek, ismi bul!

EVDE OYUN VAR KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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