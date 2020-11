Ara tatilde ‘Evde oyun var’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatile girecek öğrenciler için ‘Evde Oyun Var’ isimli bir katalog yayımladı. İçinde 50 oyun bulunan katalogda çocukların bu oyunlarla ne gibi beceri geliştirebileceği bilgisi de yer alıyor. Kataloğun giriş sayfasında yer alan açıklama şu şekilde:

“Çocuğun ilk ve en önemli sosyal çevresi ailesidir. Ailece yapılan nitelikli etkinliklerin, çocukların sosyal ve duyuşsal gelişimleri açısından çok büyük önem taşıdığı biliniyor. Bu nitelikli etkinlikler arasında yer alan oyunlar, çocuklar için eğlenceden çok daha fazlası. Oyunlar, her yaştan bireyin psikolojik iyi oluşu için gerekli. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirir. Zihinleri dinlendirir, yeniler ve üretkenliği arttırır. Birlikte oyun oynayan aile bireyleri birbirlerine karşı daha destekleyici ve anlayışlı olur. Üstelik aile içinde ortaya çıkan birtakım sorunlar, oyunun gücüyle de aşılabilir. Oyun, evi sıcacık bir yuva haline getirir. Çocuklarını hayata ve geleceğe daha sağlıklı ve sağlam hazırlamak isteyen aile büyükleri, buldukları her fırsatta çocuklarıyla birlikte oyun oynuyor. COVID-19 salgınıyla birlikte çocuklarımızın evde geçirdiği süre arttı. Bu süreçte çocuklarımız, öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ortamlarda buluşuyor. Bu durum, bir sosyal çevre olarak ailenin sorumluluklarını arttırdı. Arkadaşlarıyla gerçek ortamlarda yeterince sosyalleşemeyen çocukların evde diğer aile bireyleriyle oyun oynayarak bu ihtiyaçlarını karşılamaları, yüz yüze iletişimin devam edebilmesi bakımından daha da önemli hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu sorumluluğu paylaşmak, ailelerimize destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte eğitsel oyunlar hazırladık. Bu kitapçıkta yer alan oyunlar, her eve ve her ortama uygun hâle getirilebilir. Aile bireylerinin hayal gücü ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Hazırladığımız oyunlarla, evde geçirilen her anın hem daha eğlenceli hem de daha faydalı olacağını umuyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye “Evde Oyun Var”ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım."

KİTAPÇIKTA YER ALAN OYUNLAR

Kavanoz dolusu bilgi, kavanoz dolusu eğlence Haydi, ritme! Mısır patlatma Zıplayan harfler Haydi, anlat bakalım! Heceyi kelime yap Minder kapmaca Hedef kartları Katı-sıvı-gaz Hazine avı Ayağını doğru bas! Şehir bulmaca Mesleğimi bul İçinde ne var? Ellerim nerede? Bilmece, bildirmece Hatırla Ne yok? Aklında tut Haydi, ayır! Karada-denizde Kasımpatı çiçek açtı Topla, kazan Sıcak-soğuk Hece oyunu Müzikleri canlandıralım Kelime dalları Eller masada Halka Delikten düşür Yolunu arayan kapak Ritimden öyküye Tuz seramiği yapalım Eski minder Çiz bakalım Dokuz taş Kağıt toplama Kaç nohut var? Kaşıkla ceviz taşıma Sırtıma resim çiz Yaşasın! Kütüphanemi hazırlıyorum Hedeften geçir Kardan adamı doyur Tünelden geçir Çantamda ne var? Yüzük saklamaca Beş düğme Prizmayı durdur Dinle, çiz Harfi çek, ismi bul!

EVDE OYUN VAR KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN