'Ara tatil sonrası hep birlikte okullarımıza dönmek temennisindeyiz'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatille ilgili paylaşımda bulundu. Ziya Selçuk, şunları söyledi:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”
Bakan Ziya Selçuk’un bu çağrısı sonrasında #maskenitakçünkü habhtagi Twitterda trend topic listesine girdi. İşte o twitlerden bazıları:
Merve kocaoğlu Sugetiren
#maskenitakçünkü yaşamak istiyoruz
gzem
#maskenitakçünkü her evladımız eşit şartlarda değil. Uzaktan eğitimi verimsiz geçiren birçok öğrencimiz var.
Hilal
#maskenitakçünkü artık normalleşmek istiyoruz. Sevdiklerimize sarılmak, okullara dönmek, kısaca kaybedilmiş zaman istemiyoruz.
Burak ECE
Okulu özledim #maskenitakçünkü
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