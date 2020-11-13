'Ara tatil sonrası hep birlikte okullarımıza dönmek temennisindeyiz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatille ilgili paylaşımda bulundu. Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”

Bakan Ziya Selçuk’un bu çağrısı sonrasında #maskenitakçünkü habhtagi Twitterda trend topic listesine girdi. İşte o twitlerden bazıları:

Merve kocaoğlu Sugetiren

#maskenitakçünkü yaşamak istiyoruz

gzem

#maskenitakçünkü her evladımız eşit şartlarda değil. Uzaktan eğitimi verimsiz geçiren birçok öğrencimiz var.

Hilal

#maskenitakçünkü artık normalleşmek istiyoruz. Sevdiklerimize sarılmak, okullara dönmek, kısaca kaybedilmiş zaman istemiyoruz.

Burak ECE

Okulu özledim #maskenitakçünkü