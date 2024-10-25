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Ara tatil seminerleri çevrim içi

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Öğretmen
Ara tatil seminerleri çevrim içi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 14:41

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım tarihilerindeki ara tatil seminerlerinin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi: 

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Öğretmen

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