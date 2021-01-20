Ara tatil için çocuklara ve ebeveynlere öneriler

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yarıyıl tatilinin ailece verimli bir şekilde geçirilmesi için ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu:

‘ÇOCUĞUN SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ GÖZETİLMELİ’

“Yarıyıl tatili boyunca aileler, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri ev içi etkinlikler düzenlemeler verimli olacaktır. Atıştırmalıklar hazırlamak, çocuğun yaşına göre oyun saati yapmak, birlikte bir film izlemek gibi aktivitelere zaman ayırılabilir. Etkinlikler seçilirken çocuğun sosyal-duygusal gelişimini desteklemek ve çocuğu düşündürtmenin yanı sıra keyifli vakit geçirmesini sağlamak da önemli. Yapılan aktivite planlanırken, çocuğunuzun ilgi alanlarını göz önüne alarak sanata ilgi duyan bir çocuk için resim yapmak, boyama veya müzik aktivitelerini çeşitlendirmek gerekli ancak bu alana ilgisi olmayan bir çocuğu da zorlamamalı. Örneğin, bir kitap okumak ardından bu kitabın resmini çizmek veya kısa bir filmini çekmek, kitaptaki karakterler üzerinden ‘Sen olsan ne yaparsın?’, ‘Sence bu durumda ne yapılabilir, ne hissetmiştir?’ konuları üzerinden sohbet edilerek süreç daha keyifli ve verimli hale getirilebilir. Yarıyıl tatilinde çocuk veya gençler bilgisayar, televizyon ve telefon gibi ekran karşısında geçirdiği süreler her zamanki kadar olabilir. Uyuma-uyanma saatlerini de çok fazla esnetmeden, mümkün olduğunca belirli bir düzeni devam ettirmek gerekiyor.

AKRANLARIYLA ÇEVRİMİÇİ SOHBETE FIRSAT VERİN

Pandemi şartları nedeniyle dışarıda oynayamayacak ya da sosyal etkinliklere katılamayacak olan çocukların uzaktan ve çevrimiçi de olsa akranlarıyla sohbet etmelerine fırsat yaratmanın yararlı olabilir. Evde çocukların spor yapabilecekleri zamanlar ve yerler oluşturma ve sonrasında birlikte spor yapmak ve müzik eşliğinde dans etmek de yararlı olabilir. Tatil sürecinde çocukların dinlenebilmesi de önemli. Bu süreci eğitim dönemi gibi yoğun geçirmek çocuğun ikinci eğitim dönemine motivasyonunu zorlaştırabilir. Birinci dönem ile ikinci dönem arasındaki bağlantıyı koparmadan ve akademik hayattan tamamen uzaklaşmadan ebeveynlerin ve çocuğun beraber düzenlediği bir tatil programı bu süreçte yararlı olur.

ÇALIŞAN ANNE-BABALAR NE YAPMALI?

Pandemi koşulları çalışan ebeveynler için daha zorlu bir süreç. Tatil boyunca, çocuğun günlük bir plana sahip olması ve bu planda ne zaman ne yapması gerektiğinin detaylı bir şekilde belirlenmiş olmalı önemli. Anne-babası çalışan ve evde bir yetişkinle kalan çocuklarda, yetişkinin ekran süresini çocuğun yaşı ve gelişim düzeyinde yöneterek evdeki kuralları sürdürmesinde yarar var. Örneğin, yetişkin tarafından çocuğa televizyon karşısında yemek yememesi, bütün gün bilgisayar karşısında vakit geçirmemesi gibi müdahaleler gerekebilir. Eğer, çocuk evde yalnız kalabilecek bir yaştaysa, hangi saat ne yaptığını, ebeveynlerin arayarak ve mesaj atarak haberleşmeleri gerekebilir. Ayrıca çocuğun ne yapacağını bilemediği ve sıkıldığı durumlar olabilir, böyle zamanlarda bir yetişkinin aktivite önerilerinde bulunması iyi olabilir ancak çocukların sıkılmasında da yarar var. Ancak sıkıldığımızda yaratıcı aktiviteler geliştiririz. Böylelikle çocuklar kendi kendilerine oynamayı, yaratıcı aktiviteler oluşturmayı öğrenirler. Akşam anne-baba eve geldiğinde de çocuk oyun döneminde ise her gün yaklaşık yarım saat oyun için zaman ayrılması, daha büyük yaştaki çocuk veya gençler için de keyifli bir sohbet zamanı oluşturmak aile içi ilişkiler için önemli. Yaşanan pandemi şartlarına rağmen çocukların izin verilen saatlerde her gün bir miktar dışarı çıkıp hijyen kurallarına dikkat ederek, parkta oynamaları, evde ve dışarıda hareketli olmaları ve spor yapmaları önemli. Çocuk ve gençlerin sokağa çıkabilecekleri saatlerde ebeveynlerin de mümkün olduğunca onlarla dışarıda olmaya çalışmalarında fayda var.”