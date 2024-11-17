Ara#Tatil#Bitiyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım’da başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın okullarda çalacak ilk ders zili ile birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yeniden okullarında, sınıflarında olacak ve 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatiline kadar eğitim öğretime devam edecek.

ÖĞRENME SÜREÇLERİ TATİLDE DE DEVAM ETTİ

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ara tatilde de öğrenme süreçlerinin devam etmesine destek olmak adına ‘Arada 1 Tatil Dergisi’ hazırlandı. Dijital ortamda hazırlanan dergide, Eğitim Bilişim Ağı’nda yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına yer verildi. Ayrıca dergide, ailelerin ara tatil boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için etkinlik önerileri sunuldu.

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SEMİNERLER ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA YAPILDI

Diğer yandan ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişimi için seminerler düzenlendi. Daha önce çevrim içi yapılan bu seminerlerin, bu yıl yüz yüze yapılmasına karar verilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil öncesi yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık” demişti. Bu doğrultuda öğretmenler, seminer çalışmalarını uzaktan gerçekleştirdi.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025

İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran 2025

İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 21-22 Haziran 2025