Ara Sıra ne demek? Ara Sıra deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ara sıra deyimi cümlede çoğu zaman kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Böylelikle hem cümle içinde ne amaçla kullanıldığını anlayabiliriz hem de kolay bir şekilde cümle içinde kullanabiliriz.

Ara Sıra Ne Demek?

Ara sıra deyimini günlük dilde ya da televizyon da veya kitap okurken mutlaka duymuşsunuzdur. Ara sıra deyimi çok sık olmamakla birlikte anlamı ile kullanılmaktadır.

Ara Sıra Deyiminin Anlamı (TDK)

Bu deyim bir işin sıklıkla değil de seyrek yapıldığını ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bir iş sürekli yapılmıyorsa seyrek bir şekilde yapılıyorsa o zaman bu durum ara sıra deyimi ile ifade edilir.

Ara Sıra Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ara sıra kedileri beslemeye gelirdi.

Burada bahsi geçen kişinin her gün olmasa da bazen kedileri beslemek için uğradığından söz edilmektedir.