Ar-Ge merkezlerinin sayısı 44’e ulaştı

MTEGM tarafından yapılan açıklama şöyle: “Mesleki ve teknik eğitimde inovatif yöntemler kullanılarak teknolojik ürünler geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan Ar-Ge Merkezi sayısı 44'e ulaştı. Genel Müdürlüğümüzce, 21 ilde faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi okullarımızda farklı alanlarda projeler yürütülmeye devam ediyor. Sürücüsüz tarım aracı, 3 fonksiyonlu yazıcı, mini CNC router makinesi, ikmal dronu, otonom sulama aracı, hava örnekleme cihazı, kompozit/karbon alaşımlı tekne yapımı gibi yüksek teknolojili ve katma değer üretebilecek birçok ürünün geliştirilmesi ve üretiminin desteklenmesi amacıyla bu okullara destek veriliyor. Bu yıl da devam eden Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31 milyon TL ödenek gönderildi.”