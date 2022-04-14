Aquarius Hangi Burç? İngilizce'de Aquarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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Her insanın taşıdığı bazı burçlar bulunuyor. Aquarius sözcüğü İngilizce dilinde çok kullanılan bir kelimedir. Aquarius kelimesi, kova burcunu ifade eden kelimeler arasında yer alıyor.

Aquarius Hangi Burç?

İngilizce dilinde burçlar farklı sözcüklerle ifade ediliyor. Aquarius sözcüğünü gören her birey hangi burcu ifade ettiğini araştırarak bazı bilgilere ulaşmak istiyor. Aquarius sözcüğünün Türkçe karşılığı kovadır. Kova burcunu ifade etmek için aquarius sözcüğünü kullanılıyor.

İngilizcede Aquarius Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce dilinde aquarius sözcüğünün Türkçe anlamı araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Bireyler merak ettikleri tüm sözcüklerle ilgili sözlüklerden bilgi sahibi olabiliyor. Aquarius sözcüğünün Türkçe dilinde bulunan karşılığı kovadır.