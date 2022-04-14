Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Aquarius Hangi Burç? İngilizce'de Aquarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Aquarius Hangi Burç İngilizcede Aquarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burçları yakından takip eden kişiler, İngilizce karşılıklarını da merak edebiliyor. İngilizce bir kelime olan aquarius sözcüğünün neyi ifade ettiği merak ediliyor. Türkçe karşılığını merak edenler, anlam bakımından neyi ifade ettiğini araştırabiliyor. Aquarius sözcüğünün neyi ifade ettiği oldukça merak ediliyor. Aquarius hangi burç? İngilizcede aquarius ne demek ve Türkçe anlamı nedir? Aquarius sözcüğü hakkında sizler için detayları derledik.

Haberin Devamı

 Her insanın taşıdığı bazı burçlar bulunuyor. Aquarius sözcüğü İngilizce dilinde çok kullanılan bir kelimedir. Aquarius kelimesi, kova burcunu ifade eden kelimeler arasında yer alıyor.

 Aquarius Hangi Burç? 

 İngilizce dilinde burçlar farklı sözcüklerle ifade ediliyor. Aquarius sözcüğünü gören her birey hangi burcu ifade ettiğini araştırarak bazı bilgilere ulaşmak istiyor. Aquarius sözcüğünün Türkçe karşılığı kovadır. Kova burcunu ifade etmek için aquarius sözcüğünü kullanılıyor. 

 İngilizcede Aquarius Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizce dilinde aquarius sözcüğünün Türkçe anlamı araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Bireyler merak ettikleri tüm sözcüklerle ilgili sözlüklerden bilgi sahibi olabiliyor. Aquarius sözcüğünün Türkçe dilinde bulunan karşılığı kovadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı