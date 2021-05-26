Apsis Nedir? Nasıl Bulunur? Aosis Ordinat Nedir?

Apsis, bir hesaplama aracı terimlerinden olup aslında ekseni ifade eder. Özellikle sayısal alanda sınava girecek olan öğrenci ve kişilerin mutlaka bilgi haznelerinde bu konuya yer vermeleri gerekir.

Apsis Nedir?

Apsis, hesaplama türlerinden biri olan koordinat sistemine ait olan bir terimdir. Yani koordinat sisteminin bir parçasını ifade etmektedir. Koordinat sisteminin oluşması için iki ayrı eksen bulunması gerekmektedir. Bu eksenler x ve y eksenleri olarak bilinir. Bunlardan biri yatay diğeri ise dikey eksendir. Yatay olan x ekseni, dikey olan y eksenidir. Yatay eksenin adı apsistir. Koordinat sisteminde yer alan x yatay ekseni apsis eksenidir.

Nasıl Bulunur?

Koordinat sistemi, bilimsel bir hesap aracıdır. Bu hesap aracının kullanılabilmesi için koordinat sistemini oluşturan ve dik kesişen iki eksenin değerleri baz alınır. Apsis değerini bulmak için x ekseni üzerinde bulunan değerler ele alınmalıdır. Yatay olan eksen ile dikey olan eksenin kesişmesinden oluşan koordinat sisteminin hesaplanmasında her iki eksen değeri de ele alınmalıdır. Apsis değerinin bulunması için x ekseni üzerinde yer alan değerler ile kesişen nokta apsis değeri olarak bulunur.

Apsis Ordinat Nedir?

Apsis ve ordinat, koordinat sistemini oluşturan iki ayrı eksenin adlarıdır. Koordinat sisteminin oluşması için iki eksenin kesişmesi gerekmektedir. Bu kesişen eksenler yatay ve dikey olarak birbirinden ayrılır. Yatay eksene x ekseni denilirken dikey eksene y ekseni denilmektedir. Bu iki eksenin yani x ve y ekseninin farklı isimleri vardır. Bunlardan yatay olan eksene apsis denilmektedir. Dikey olan eksene ordinat denilmektedir. Bu iki eksen sıfır noktasında kesişmektedir. Başlangıç noktası orjindir. Orjin, apsis ve ordinatın kesişme noktasıdır. Orjini oluşturan x ekseni yatay olan eksendir ve apsis eksenidir. Dikey olan eksen y eksenidir ve adı ordinat eksenidir.