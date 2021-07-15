Apple kimliği nedir, nasıl bulunur? Apple kimliği nasıl sıfırlanır?

Apple kimliği oluşturulabilmesi için kullanıcıdan ad, soy ad, e-posta adresi, doğum tarihi gibi büüyük öneme sahip olan kişisel bilgiler istenmektedir. Oluşturmuş durumda olduğunuz Apple kimliğinizi Apple Music, App Store, İCloud ve FaceTime gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanabilmeniz durumu söz konusudur.

Apple Kimliği Nedir?

Apple marka cihazlara giriş yapılırken aynı kimliği kullanmanızın gerekliliği söz konusudur. Eğer ilk defa bir Apple marka cihaz almış iseniz o vakit yeni bir kimlik oluşturmanız gerekmektedir. Yeni bir Apple kimliği oluşturmak doğrultusunda ilk olarak giriş yapmış olduğunuz kimlikten çıkış yapmanız gerekmektedir. İphone, İpad mobil cihazların menüsünü kullanarak Ayarlar bölümüne giderek buradan çıkış yapılması mümkün olmaktadır.

Çıkış yapma işleminin sonrasında ise tekrar giriş yap butonuna dokunularak yeni bir Apple Kimliği oluşturabilmesi mümkün olmaktadır. Apple servislerinin tümünde kimlik değişimi için aynı yöntemi kullanabilmek mümkün olmaktadır.

Apple kimliği oluşturulurken şu işlemlerin yapılmasının gerekliliği söz konusudur:

- İlk olarak "Apple kimliğiniz mi yok" butonuna dokunmanız gerekir.

- Buradan da "Ücretsiz Apple kimliği Yarat" butonuna dokunulması gerekir.

- Ardından doğum tarihi girilerek ileri butonuna dokunulur.

- Kullanmış olduğunuz e-posta adres bilgisini girerek buradan ücretsiz İCloud e-posta adresini alın kısmına dokunulmalıdır.

- Eğer isterseniz e-posta adresinizin doğrulamasını yapmak adına iki faktörlü kimlik doğrulamasını da seçebilirsiniz. Bu adımı atlamanız durumunda ayarlar bölümünden tekrar ayarlamanız mümkün olmaktadır. Bunun haricinde App Store üzerinden de Apple kimliği oluşturulabilmektedir.

- Bunun için Öncelikle App Store'a giriş yapılması gerekmektedir.

- Burada "Yeni Apple Kimliği Yarat " butonuna dokunulur.

- Bu seçeneğin karşınıza çıkmaması durumunda ise İCloud bölümünden çıkış yapıp apmadığınızı kontrol etmeniz gerekir.

- Sonrasında ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek kullanmış durumda olduğunuz e-posta adresini girerek yeni bir Apple Kimliği edinme olanağınız söz konusudur.

Apple Kimliği Nasıl Bulunur?

Apple kimliğinizi öğrenebilmek için Apple kimliğiniz ile ilişkili durumda olan iPhone ve iPad cihazlar için tüm yapmanız gereken ana ekran üzerinde bulunan dişli simgesini seçmektir. Sonrasında açılan ekran üzerinden, Apple Kimliğiniz, bir sonraki ekranda isminizin hemen altında görünecektir.

Adınızı ayarlarda bulamamış olmanız durumunda İPhone'a Giriş Yapın ve İPad'de oturum açın. Çünkü bu durum cihazınızın herhangi bir Apple Kimliğiyle ilişkili durumda olmadığı anlamına gelir. Diğer taraftan, 10.2'ye eşit yahut daha eski olan bir iOS sürümü kullanmakta iseniz, menü farklı bir şekilde yapılandırıldığından dolayı adını bulamazsınız. Hesap detaylarınıza erişim sağlamak ve Apple Kimliğinizi görüntülemek için, iCloud için başka bir seçenek Apple kimliğini bul iPhone yahuıt iPad'de, iCloud menüsüne dokunarak Adınız> iTunes Store ve App Store.

İTunes hesabınız ve App Store ile ilişkilendirilmiş durumda olan Apple Kimliği ile bir ekran açılır. 10.2'ye eşit yahut daha eski bir iOS sürümü kullanılıyor olması durumunda ise menüye erişebilirsiniz. iTunes Store ve App Store doğrudan ekrandan seçmek ayarlar iOS.

Apple Kimliği Nasıl Sıfırlanır?

Apple kimliğini sıfırlamak için ilk olarak Apple Kimliği hesap sayfanıza giriş yapılır. Sonrasında "Apple Kimliğinizi veya parolanızı mı unuttunuz?" linkine tıklanır. Sonrasında Apple Kimliğinizi girmeniz gerekir. Apple Kimliğinizi mi unuttunuz? Bu durumda parolanızı sıfırlama seçeneğini belirlemeli ve Devam'ı seçmelisiniz.

Sonrasında ise parolanızı nasıl sıfırlayacağınızı seçmeniz gerekir:

Güvenlik soruları ayarlanmış durumda olan bir hesabınız bulunuyorsa "Güvenlik sorularını cevapla" seçeneğini belirleyerek diğer adımları izleyebilirsiniz.

Bunun yerine e-posta almak adına "E-posta al" seçeneğini belirlemelisiniz. Parolanızı sıfırlamak amacıyla birincil yahut kurtarma e-posta adresinize gönderilen e-postayı kullanın.

E-postayı mı almadınız? Bu durumda Sizden bir Kurtarma Anahtarı talep edilirse bunun yerine iki faktörlü kimlik doğrulama yahut iki adımlı doğrulama adımlarından yararlanabilirsiniz. Parolanızı sıfırladıktan sonra yeni parolanızı kullanarak sizden tekrar giriş yapmanız istenir. Cihazlarınızın Ayarlar bölümünde de parolanızı güncellemenizin gerekliliği söz konusu olabilir.

İki adımlı doğrulama kullanılan hesaplar için:

Apple Kimliği hesap sayfasına gidilir ve "Apple Kimliğinizi yahut parolanızı mı unuttunuz?" bağlantısına tıklanır.

Apple Kimliğinizi girin, parolanızı sıfırlamak için gerekli seçeneğini belirleyin ve Devam'ı seçin. Apple Kimliğinizi mi unuttunuz? Bu durumda iki adımlı doğrulama için Kurtarma Anahtarınızı girmeniz gerekir.

Güvenilir bir aygıt seçilir. Sonrasında cihazınıza doğrulama kodu gönderilir.

Doğrulama kodunu gerekli alana girilmelidir. Sonrasında yeni bir parola oluşturulur ve Parolayı Sıfırla seçeneği seçilir. Parolanızı sıfırlama işlemini gerçekleştirdikten sonra yeni parolanız ile sizden tekrar giriş yapmanız istenir. Cihazlarınızın Ayarlar bölümünde de parolanızı güncellemenizin gerekliliği söz konusu olabilir.

Kurtarma anahtarınızı yahut güvenilir olan aygıtınıza erişiminizi kalıcı olarak kaybetmeniz durumunda parolanızı değiştirmeniz söz konusu olmayacaktır.