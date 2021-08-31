Apple Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Apple Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Apple markası dijital ürünleri arasında bilgisayar, telefon sayılabilmektedir. Bu markanın bu ürünlerini birçok insan satın almakta ve kullanmaktadır. Bu yüzden de markanın ismine gerek günlük hayatımızda gerekse teknoloji dünyasında sıklıkla karşılaşmaktayız.

Apple Hangi Ülkenin Markası?

Apple bir cep telefonu markasıdır. Bu marka Amerikan Malıdır. Yani Amerika ülkesine ait bir markayı oluşturmaktadır.

Apple Nerede Üretiliyor?

Apple markasının iPhone dijital ürünleri Çin ülkesinde üretilmektedir. Birçok farklı ülkeye ait teknoloji markalarının üretim noktası Çin ülkesidir.

Apple Ne Zaman Kuruldu?

Apple cep telefonu şirketi 1 Nisan 1976 senesinde Los Altos Kaliforniya ABD ülkesinde kurulmuştur. Amerikan çok uluslu olan bu şirket kişisel bilgisayar, bilgisayar yazılımı ve tüketici için elektronik alet tasarlamaktadır.

Apple Sahibi Kimdir?

Apple markası endüstri sektöründe Tüketici Elektroniği Tanıtım Teknolojisi alanında yer almaktadır. Markanın sahibi yani kurucusu ise Steve Jobs , Ronald Wayne ve Steve Wozniak isimleri olarak bilinmektedir. Markanın genel merkezi de Cupertino, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri olarak geçmektedir.

Arthur D. Levinson (Yönetim Kurulu Başkanı) Tim Cook (CEO) isimleri unvanlarıyla beraber markanın kilit isimleri arasındadır.

Apple Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

1 Nisan 1976 senesinde Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Apple markası birinci kişisel bilgisayar kit noktasını açmak amacıyla kurulmuştur.

Kurucuları arasında geçen Jobs ve Wozniak ise 3 Ocak 1977 tarihinde markadaki hisselerini 800 dolara satmıştır. Bu tarihten itibaren de markayı Ronald Wayne şirket haline dönüştürmüştür.