Apostil nedir ve ne işe yarar? Apostil nasıl yapılır ve nereden alınır

Çoğu insanın bilmediği ancak sıklıkla duyduğu kavramlardan biri olarak karşımıza çıkan Apostil kavramı bir hayli ilgi çeken ve araştırma konusu olarak öne çıkan bir nitelik barındırmaktadır.

Apostil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kısa tanımı ile birlikte “Apostil” yabancı devlet makamları tarafından düzenlenmiş durumda olan belgelerin ayrıca bir tasdik işlemine tabi tutulmadan bir başka devletin makamı tarafından geçerli olarak kabul edilmesine yönelik olan işlemler bütünüdür.

Apostil onayı gerçekleştirilmiş durumda olan belge, Lahey Konferansının bütün üye ve taraf devletlerinde geçerli olma niteliği barındıran bir belge olarak kabul görmektedir. Esasında Apostil, bir belgenin gerçekliğinin onaylanarak başka bir ülkede yasal bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Apostil’in kuralları ise 6 Ekim 1961 tarihli olan Lahey Konvansiyonu ile birlikte tespit edilmiş durumdadır. Apostil kuralları sadece Lahey Konferansı’na üye olan yahut taraf devletler arasında geçerli olmaktadır.

Bu belge onay sistemi ile alakalı olarak üye veya taraf devlet tarafından saptanmış olan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, bir belgenin gerçek olduğunu tasdik ederek, başka bir üye yahut taraf olan ülkede 6 Ekim 1961 tarihli olan Lahey Konvansiyonunda belirlenmiş nitelikteki kurallar kapsamında kullanılması için yasal bir duruma getirirler.

Apostil onayı gerçekleştirilmiş olan bir belge, Lahey Konferansının tüm üye olan ve taraf konumundaki devletlerinde geçerliliği olan bir belge olarak kabul görür.

Apostil Nasıl Yapılır ve Nereden Alınır?

Son derece önemli olan ve merak uyandıran bir konu olan Apostil nasıl yapılır ve nereden alınır şeklindeki soruların yanıtları pek çok insan tarafından oldukça fazla merak edilmektedir. Bu anlamda önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Apostil nasıl yapılır konusunun anlaşılması adına şu şekilde bir örnek verilmesi son derece doğru olacaktır:

Yurt dışından gelmiş olan evrakların Apostilli yapılması noktasında kişinin yurt içinden yapmış olduğu değişik ülkelerde kullanılması söz konusu olan evrakların apostilli olarak hazırlanması durumu farklı ülkelerden Türkiye’de işlem gerçekleştirecek olanlar içinde geçerli olmaktadır. Bu konun anlaşılır olması adına örnek olarak doğum belgesi yahut mahkeme kararı gibi iki önemli evrak örnek olarak kullanılabilir. Burada belirtilmiş olan her iki belgenin de Türkiye'de bulunan her hangi bir kurumda kullanılabilir olması için apostillenmesi şartı bulunmaktadır.

Örneğin; Almanya’da bir mahkeme kararı aldırmış durumdasınız. Bunun sonuçlarını örneğin boşanma davası olsun Türkiye'de resmiyete dökebilmek doğrultusunda ilk olarak mahkeme kararını bulunmakta olduğunuz ülkede apostillendirmek zorunluluğunun söz konusudur. Sonrasında ise apostill edilmiş olan kararı Türkiye'de tercüme ve sonra noter yaptırmak suretiyle adliyelerde yahut nüfus dairelerinde size gerekli olan herhangi bir kurumda kullanabilirsiniz.

Önemli bir evrakı apostil yaptırmak için muhakkak ya dış ülkeden ya da Türkiye'deki o ülke adına hizmet veren elçilik veya konsolosluklardan evraka apostil yaptırılabilmekte ve sonrasında tercüme ve noter aşamasını tamamlayıp apostil yapılmış olan ilgili evrakı istediğini kurumda rahatlıkla kullanabilmeniz söz konusudur.

Pek çok ülke elinizde bulunan bir evraka Apostil alınması için Türkçe dilindeki evraklara önce apostil alınmasını istemektedir. Türkiye’den bir başvuru gerçekleştirildiğinde tercüme öncesinde de apostil istenmesi söz konusudur. Tercüme öncesi apostil alımı için ilk olarak ilgili kurumdan evrakın alım işlemi gerçekleştirilir.

Evrakın ıslak imzalı ve kaşeli olması koşulu bulunmaktadır. Buna örnek olarak nüfus kayıt örneğini verilebilir. Evrak sahibinin nüfus dairesinden nüfus kayıt örneğini almasından sonra kişi kendisine en yakın konumda bulunan kaymakamlık yahut valiliğe giderek elinde bulunan evrakına apostil alım işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir.