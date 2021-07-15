Apne nedir ve nasıl tedavi edilir?

Apne tıpta en çok karşılaşılan kavramlardan bir tanesidir. Apne uyku ile alakalı olan hastalıklardan bir tanesidir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesidir.

Apne Nedir?

Apne uyku apnesi olarak bilinmektedir. Uyku esnasında solunumun aniden durması ve buna bağlı olarak ciddi sonuçların ortaya çıktığı bir tür hastalıktır. Apne iki türde incelenmektedir. Apne'de uykuda solunum tamamen dururken, hipoapnede uyku esnasında solunum aşırı bir şekilde yavaşlama eğilimi gösterir. Kişiye yapılan uyku testleri ile birlikte uyku apnesi tam olarak belirlenmiş olur. Uyku apnesinde solunum 5 ten fazla durursa bu kişide apne tehlikeli boyutlara ulaşmış demektir. Uyku apnesi tedavi edilebilir hastalıklardan bir tanesidir. Mutlaka tedavi seçenekleri en kısa süre içerisinde uygulanması gerekmektedir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Uyku apnesinde ilk olarak hastanın vücut analizi yapılmaktadır. Eğer bu hasta obez seviyesinde şişman ise ilk olarak tedavi seçeneğinde bir diyet programı uygulanmaktadır. Diyet programı ile birlikte kişide ki uyku apnesi önemli ölçüde tedavi edilir. Üst solunum yollarında yaşanan darlıklar sonucunda ortaya çıkan apne durumunda kişiye cerrahi olarak tedavi seçenekleri de uygulanmış olur. Apne tedavisi çok yönlü olarak sürebilir bunun için ilk olarak hastanın nasıl bir tedavi seçeneği belirleyeceği doktor tarafından belirlenir. Uyku apnesinde celon metodu adlı bir tedavi uygulanmaktadır.

Bu metot ile birlikte termoterapi yöntemi ile tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu yöntemde bir takım plazma teknikleri ve yöntemleri de uygulanmaktadır. Plazma ve termoterapi yöntemi ile birlikte cerrahi tedavi uygulanarak hastada ki uyku apnesi problemi giderilmiş olur. Bu tedavi seçeneğinde başarı oranı oldukça yüksektir. Hastaya cerrahi tedavi seçeneğinin uygun olup olmayacağı da doktor tarafından yapılan testler ile belirlenmektedir. Cerrahi tedavide kullanılan bir takım aletler ve cihazlar yer almaktadır.

Dokularda herhangi bir şekilde hasar oluşturulmaması açısından ameliyat sonrası ağrılarının da yaşanmaması için kulak burun boğaz cerrahları tarafından bu ameliyat titiz bir şekilde yapılmaktadır. Hastaya ameliyattan sonra ağrıların daha az hissedilmesi açısından bir takım ağrı kesiciler de yine uygulanmaktadır.