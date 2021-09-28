Aperatif nasıl yazılır? TDK' ya göre aperatif kelimesinin doğru yazımı

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Yazımı en çok yanlış yapılan kelimeler içerisinde aperitif gelir. İştahı açmak amaçlı yemekten önce içilen hafif alkollü içki aperitif olarak bilinmektedir. Ancak o tanımı ile beraber genelde yanlış yazılan bir sözcüktür.



Aperatif Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Aperitif’ şeklindedir. Genelde aperatif olarak ele alınır ancak bu yazımı yanlıştır. Cümle içerisinde ya da tek başına doğru şekilde ele alınmalı ve kullanılmalıdır.



TDK'ya Göre Aperatif Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında ve ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazımı, ‘Aperitif’ biçimindedir. Genelde ince sesli harfler ele alınır ve bir arada kullanarak doğru şekilde yazılır.



Aperitif (Doğru)



Aperatif (Yanlış)



Yazım hatası yapmamak için bu kurala çok dikkat etmek gerekmektedir. Böylece ilk yazıldığı gibi ele alınmalı ve aperatif kelimesi üzerinden kullanılmalıdır. Mutlaka Türk Dil Kurumu'na uygun biçimde yazımı gerçekleşmelidir.