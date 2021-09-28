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Apayrı nasıl yazılır? TDK' ya göre apayrı kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Apayrı
Apayrı nasıl yazılır TDK ya göre apayrı kelimesinin doğru yazımı

Yazım yanlışı yapılan kelimeler içerisinde apayrı sözcüğü geliyor. Bu kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı merak edilen konulardan biridir. Peki, apayrı nasıl yazılır? TDK'ya göre Apayrı kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Türkçe içerisinde bazı kelimeler bitişik yazılmalı bazıları ise ayrı şekilde ele alınmalıdır. Bunlar içerisinde karıştırılan ve yanlış yazım ile ele alınan sözcükler arasında apayrı kelimesi geliyor.

Apayrı Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Apayrı’ şeklinde bitişik olmasıdır. Herhangi bir durumda ayrılmış bambaşka şeklinde bir anlamı bulunan bu kelime, kurala göre Bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Apayrı Kelimesinin Doğru Yazımı

Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimelerin doğru yazımı, ‘Apayrı’ şeklindedir. Cümle içerisinde ya da tek başına taşıdığı anlam üzerinden Bitişik olarak ele alınabilir ve kullanılabilir.

Apayrı (Doğru)

Ap ayrı (Yanlış)

Yukarıda verilen ikinci yazılımı yanlış biçimde ele alınır. Genelde bu şekilde ayrı olarak yanlış yazılabiliyor. Doğrusu ise apayrı yazımı ile beraber bitişik biçimde ele alınmasıdır.

 

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#Nasıl Yazılır?#TDK#Apayrı