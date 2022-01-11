Apartman yöneticisinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Yapması gerekenler ve tutması gereken defter

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634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman ve site yönetimi açıkça belirtilmiştir. Bir binada sekiz veya daha fazla daire bulunuyorsa, o binaya yönetici atanması ilgili kanunun 34. maddesiyle mecburi kılınmıştır. Kat malikleri kendi aralarında bir yönetici seçebilecekleri gibi dışarıdan birini de yönetici olarak seçebiliyorlar.

Apartman Yöneticisi Ne Demektir?

Toplu yaşam alanlarında; asansör, bina temizliği, merdiven lambaları, giderler, faturalar kat maliklerini zorlayan ortak alan giderleridir. Apartmanda yaşayanlar genellikle bu gibi konularla ilgilenmek istemezler. Binada ilgilenecek, genellikle emekli olan bir kişinin üstüne yıkmak isterler.

Apartmanlarda ortak alan giderlerinin ödenmesi, bina temizlik ve düzeninin sağlanması önemlidir. Devletimiz, Kat Mülkiyeti Kanunu ile apartman yönetimini bir düzene bağlamıştır. Buna göre 8 ve daha fazla dairesi olan binalarda yönetici atanması mecburidir.

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Apartman yöneticisi, Kanun ve kat maliklerinden aldığı yetkiyle ortak alanların temizliği, arıza ve sorunların giderilmesi, faturaların ödenmesi, aidatların düzenli toplanması gibi konularda çalışmalar yapar.

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Apartman yöneticisinin nasıl seçileceği yine Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre binada 8 veya daha fazla daire bulunuyorsa, kat malikleri kendi aralarında birini yönetici olarak seçebiliyorlar. Seçim, gönüllü olan kişi veya yönetici olması istenen kişi üzerine yapılıyor. Yönetici oy fazlalığıyla seçiliyor. Kat malikleri kendi aralarında bir yönetici seçemedikleri veya yönetimin daha profesyonel olmasını istediklerinde dışarıdan bir yönetim atayabiliyorlar.

Apartman yönetim kurulu 3 kişiden oluşuyor. Bunlar; yönetici, denetleyici ve saymandır. Yönetici, kat maliki veya kiracı olabiliyor. Fakat denetleyicinin mutlaka kat maliki olması gerekiyor.

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Apartman yöneticisinin görevleri ilgili kanunun 35. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre bu görevleri şöyle sıralayabiliriz;

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1- Kurulda alınan kararları yerine getirir.

2- Binanın amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri alır, uygular.

3- Binayı sigorta ettirir.

4- Binanın giderleri için kurul toplantısında belirlenen aidatı her ayın belirli gününde toplar. Ay içinde aidatın yetmeyeceği giderlerde ekstra avans toplar.

5- Yetkili kılındığı bağımsız birimlerin kiralarını toplar.

6- Kat mülkiyeti yükümlülüklerini getirmeyen kiracı/kat maliklerine karşı dava, icra takiplerini yapar.

7- Toplanan aidatların, avansların yatırılması için apartman yöneticisi sıfatıyla bir bankada hesap açar. Bütün işlemleri banka defterine işlettirir.

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8- Asansörün aylık/yıllık bakımlarının yapılmasını takip eder.

Apartman Yöneticisinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Apartman yöneticisi kat maliklerince yapılan kurulda alınan kararları, protokolleri, ihtar ve tebligatın özetini, bütün giderleri deftere yazmakla yükümlüdür. İlgili kanunun 38. maddesinde kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludur.

Yönetici, aidatı, ana bina giderlerini karşılayacak avansları toplamakla, bunları tarih ve düzene göre deftere işlemeye, istendiğinde göstermekle yükümlüdür. Bütün gider ve gelirleri, faturaları, belgeleri bir dosyada saklamak yapması gerekenler arasındadır.

Apartman Yöneticisinin Tutması Gereken Defterler Nelerdir?

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Apartman yöneticisinin tutması gereken bazı defterler bulunmaktadır. Bunlar karar ve gelir-gider defterleridir. Yönetim ilk defa kuruluyorsa, karar defterine birden başlayarak sayfalara numaralar veriliyor ve noterden onaylattırılıyor. Noterden onaylanmamış defterin geçerliliği bulunmuyor. Buna dikkat etmenizde yarar vardır.

Kat malikleri toplantısında alınan bütün kararlar deftere işlenir ve toplantıya katılanların imzaları alınır.

Yönetici, bina adına toplanan bütün aidat, kira ve avanslarla yapılan bütün harcamaları gelir-gider defterine işlemekle sorumludur.