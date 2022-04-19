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Aparkat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Aparkat Atmak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Aparkat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Aparkat Atmak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Boks sporu ile ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes hayatında bir kez bile olsa aparkat kelimesini duymuştur. Aparkat bir boks sporu terimi olarak günlük hayata da adapte olmuş bir kelimedir. Sosyal medyada birçok paylaşım gördüğümüz aparkat ne demektir ve ne anlama gelmektedir tüm detayları ile derledik.

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Aparkat günlük hayatta ve sosyal medya paylaşımlarında sık kullanılan bir terim olarak dikkat çekmektedir. Aparkat dilimize İngilizceden geçmiş bir kelime olarak günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. 

 Aparkat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Aparkat boks sporunda rakibin çenesine atılan bir yumruk şeklidir. Bir şiddet içerikli spor terimi olsa da günlük hayatta birçok farklı cümle içinde kullanılmaktadır. Aparkat vuruşunun boks sporunda özel bir tekniği bulunmaktadır. Boksörlerin dirsekleri bükük bir şekilde aşağıdan yukarı doğru rakibinin çenesine sert bir şekilde vurmasına aparkat denmektedir. 

 Aparkat Atmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk dil kurumu günlük hayatımızda kullandığımız yabancı kelimelerin dilimizdeki karşılığını bularak bizleri yönlendirmektedir. Aparkat kelimesi TDK sözlüğüne göre boksta bükük kolla aşağıdan yukarı doğru atılan yumruk anlamına gelmektedir. Aparkat çeneye ve karaciğere aşağıdan yukarı doğru atılan yumruk olarak bilinmektedir. 

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 Aparkat vuruşlar birçok farklı şekilde olabilmektedir. Aşağıdan yukarı doğru yapılan vuruşların tamamına aparkat denmektedir. Günlük hayatta aparkat genelde bir söz sanatı olarak kullanılmaktadır. Bir kişinin bir kişiye sert sözler söylemesi ya da sert cevaplar vermesi de aparkat olarak adlandırılmaktadır.

 

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