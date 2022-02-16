Aparat nedir, ne işe yarar? Aparat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Aparat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Cihaz 2- Alet 3- Gereç 4- Edavat 5- Cisim 6- Nesne 7- Malzeme 8- Aygıt 9- Kit 10- Ekipman

Aparat Nedir, Ne İşe Yarar?

Makinelerin ve cihazların içinde yer alan en küçük parçalara aparat denir. Bunun dışında koruma, taşıma ve güvenlik için kullanılan aparat çeşitleri de mevcuttur. Aparatlar eşyaların daha hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar. Makinelerin ömrünü uzatır ve performansını arttırır.

Aparat Çeşitleri

1- Difuzor:

Saç kurutma makinelerinin ucuna takılan difuzor, fön çekmek için kullanılır.

2- Birleştirme Aparatı:

Çamaşır ve kurutma makinelerini birbirine bağlamak için kullanılan aparata, birleştirme aparatı denir.

3- Krikolu Taşıma Aparatı:

Krikolu taşıma aparatları, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ağır beyaz eşyaların hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

4- Sabitleme Aparatı:

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Bu aparatlar sallanan beyaz eşyaları, yerine sabitlemek için kullanılır. Örneğin: Buzdolabı sabitleme aparatı.

Aparat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre aparat kelimesinin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Çeşitli makinelerde kullanılan yardımcı ekipmanlar

İkinci Anlamı: Yedek parça, cihaz

Üçüncü Anlamı. Alet

Aparat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Aldığımız aparat sayesinde tüm ağır eşyaları hızlı bir şekilde taşıdık.

2- Bu limon sıkma aparatını çok ucuza aldık.