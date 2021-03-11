Apar Topar ne demek? Apar Topar deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Apar topar terimi cümle içerisinde belirteç vazifesinde kullanılır. Bu ikileme genellikle durumun acil olduğundan ve vakitsizlikten bahseder.

Apar Topar Ne Demek?

Apar topar deyimi, kişinin hazırlıksız olduğu bir anda çabucak bir işi yaptığını anlatır. Bu bakımdan apar topar deyiminin anlamı; hızlıca, hazırlanmadan, vakitsiz bir şekilde olarak açıklanmaktadır. Bazı kaynaklarda apar topar terimi açıklanırken yaka paça ikilemesinden de faydalandığı görülmektedir.

Apar Topar Deyiminin Anlamı (TDK)

Apar topar deyimi, Türk Dil Sözlüğü içerisinde açıklanan bir ikilemedir. Sözlük içerisinde zarf olarak belirtilen bu deyimin anlamı ise “telaş ve acele ile” şeklinde verilmektedir.

Apar Topar Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Okula geç kalacağından korktuğu için apar topar çıktı evden.

Hastalık haberini alınca apar topar ayrıldı iş yerinden.

Pandemi nedeniyle apar topar mezarlar açılmaya başladı.