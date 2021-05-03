Apandisit Nedir Ve Nerede? Apandisit Ne İşe Yarar Ve Görevleri Hakkında Bilgi

Apandisit'in iltihaplanması herkes tarafından bilinmekte olan apandisit hastalığına neden olmaktadır. Bu hastalık halk arasında “Apandisit patlaması” olarak bilinmektedir. Apandisit iltihabı, apandisitin iç bölümünün tıkanması neticesinde boğulmasıyla ortaya çıkar. Organın içindeki basınç yükseldiğinde ise beslenmesi bozulur. Ortaya çıkan bu süreçte de iltihaplanma meydana gelir. İltihaplanmanın beraberinde apandisit patlaması belirtileri ortaya çıkmaya başlar.

Apandisit Nedir ve Nerede?

Apandisit, insan vücudunda yer alan bir organ olup kalın bağırsağın başlangıç bölümünde 5-6 cm boyunda olan, 3 mm çapına sahip kör bir bağırsak parçasıdır. Apandisit, ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği noktanı alt tarafında, vücutta karın bölgesinin sağ alt kısmında yerini almaktadır.

Apandisit Ne İşe Yarar?

İnsan vücudunda bulunmakta olan organların bazılarının ne işe yaradığı çok açık ve net olarak bilinmektedir. Örneğin; akciğerler, insanın nefes alıp vermesine ve havada bulunan oksijeni kana transfer etmeye yarar. İnsanın vücudunu kaplayan deri ise insan bedenin zararlı olabilecek çeşitli patojenlerden korur ve terlemeyi sağlar. Fakat insan vücudunda bulunan bazı organları vardır ki bunların işlevleri son derece gizemlidir.

Bu organlardan biri de apandisittir. Apansdisit'in kısa bir süre öncesine kadar evrim süreci esnasında mevcut olan işlevini yitirmiş bir organ olduğu düşünülmekteydi. Fakat son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar bunun aslında böyle olmadığını ortaya koymuştur.

Apandis, ince bağırsak ile kalın bağırsağın arasında tüpe benzer bir yapıya sahip olan ve 5-20 cm uzunluğa sahip durumda bir organdır. Körelmiş bir organ olmasına rağmen iltihaplanarak sağlık problemlerinin kendisini göstermesine yol açabileceği olasılığını bertaraf etmek amacı doğrultusunda çoğunlukla başka sağlık problemleri sebebi ile yapılan bir ameliyat söz konusu durumda olduğunda hastanın apandisi de alınmıştır.

21. yüzyılın ilk başlarında apandisit'in körelmiş durumda olan bir organ olduğu konusunda büyük bir fikir birliği ortaya konulmuş olmasına rağmen kimi insanlar, apandisit'in insan vücudundaki yararlı bakterilerin deposu olduğu fikrini ortaya koymuşlardır.

Onlara göre; eğer insan vücudunda bulunan yararlı bakterilerin sayısında azalma olursa yahut bu bakteriler tamamıyla yok olursa apandist organında yaşamını sürdüren yararlı bakteriler yeniden çoğalarak insan sağlığı için gerekli olan dengelerin yeniden kurulmasını sağlayan bir rol üstlenir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda ise apandisin esasında sanılandan çok daha fazla öneme sahip olan bir organ olduğunu ortaya çıkaran sonuçların elde edilmesini sağlamıştır.



Apandisitin Görevleri Hakkında Bilgi

İnsan vücudunda bulunan her organ gibi abadisit'in de insan sağlığının devamlılığı için üstlenmiş olduğu bazı önemli görevler bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, apandisin insan sağlığının korumasında önemli görevler üstlendiğinin keşfedilmesini sağlamıştır. Bu sonuçlara göre apandisin insan vücudundaki görevleri:

- Apandisit, lenfosit dokuları için depo görevi görür.



- Apandisit, bir çeşit beyaz kan hücresi olan lenfosit üretimine yardımcı olur.

- Yaşamın ilk yıllarında sağlıklı çalışan nitelikte bir apandise sahip olmanın, bağışıklık sisteminin hayat boyu daha iyi çalışmasını sağlayacağı tahmin edilmektedir.

- Kan hücrelerini patojenlerden ve yabancı maddelerden korumak amacıyla üretilen antikorların oluşumuna katkı sağlar.

- Antijenlerin üretimine konusunda katkı sağlar.

- Bağırsaklarda bağışıklık sisteminin tepkileri neticesinde meydana gelebilecek olan hastalıklara karşı vücudu güçlendirir.

- Kandaki akyuvarların vücudun gereksinim duyduğu yere gitmesini sağlayan bir molekül üretir.

- Yetişkinlik sürecinde bir çeşit bağımsız bağışıklık sistemi gibi çalışır

- Yenilen ve içilen zararlı maddelerin filtrelenmesi işinde görev alır.

- Anne karnındaki fetus için de apandisin kritik bir fonksiyonunun varlığı söz konusudur.

- Apandisit, endokrin hücreleri ( iç salgı ile alakalı hücreler) düzenleyerek, normal gelişime önemli bir katkı sağlar.