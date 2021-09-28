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Apaçık nasıl yazılır? TDK' ya göre apaçık kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazlır?#TDK#Apaçık
Apaçık nasıl yazılır TDK ya göre apaçık kelimesinin doğru yazımı

Türkçe içerisinde özellikle iki tane kelimenin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu yeni kelime veya sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı sık sık karıştırılmaktadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir biçimde kullanmak isteyen kişilerin en çok yazılışını merak ettikleri kelimelerden birisi de apaçık kelimesidir. Sizin için bu kelimenin nasıl yazıldığını ve anlamını derledik.

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Apaçık kelimesi yazılış şekli ile en çok karıştırılan sözcüklerden bir tanesini ifade etmektedir. Özellikle Türkçe içinde yer alan kelimelerin doğru bir şekilde yazılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle apaçık kelimesinin yazım şekli de önemlidir.

Apaçık Ne Demektir?

Apaçık kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde mevcut halde bulunmaktadır. Apaçık kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı; çok açık ya da çok belirgin şeklinde ifade edilmektedir.

Apaçık Kelimesi Nasıl Yazılır?

Apaçık sözcüğünün anlamı apaçık mı yoksa ap açık mı şeklinde yazıldığı sıklıkla sorgulanmaktadır. Bu sözcüğün doğru bir şekilde kullanımı apaçık biçiminde olmalıdır. Bir diğer deyiş ile birleşik olarak yazılmalıdır.

Ap açık (Yanlış bir kullanımdır.)

Apaçık (Doğru bir kullanımdır.)

Şeklinde ifade edilmektedir.

 

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#Nasıl Yazlır?#TDK#Apaçık