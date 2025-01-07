AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme detayları

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Buna göre, örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin, kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmaları gerekiyor. Ön onay işlemini yaptıranların ise kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

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YENİ KAYITLAR E- DEVLET’TEN

Yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan, 18 yaşını doldurmuş kişiler yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirip ders seçimini yapabilirler.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Diğer yandan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu “Kayıt Yenilememiş” veya “Beklemeli” olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 07 Ocak 2025 tarihinden 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamayacak.

Yeni Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.

Açık Öğretim Lisesi e- Sınav Duyurusu için tıklayınız.

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Açık Öğretim Lisesi Yazılı Sınav Duyurusu için tıklayınız.