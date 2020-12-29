AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den 2020-2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt ve sınav tarihleri açıklaması

2020 AÖL sınav tarihi, adaylar tarafından takip ediliyor. MEB'den gelen yeni açıklamaya göre, AÖL ara sınavlarına yurt dışında okuyan öğrenciler, 26-27 Aralık tarihinde online olarak katılım gösterecek. Bu sınavlara sadece yurt dışı programlarına kayıtlı öğrenciler girebilecek. AÖL Türkiye sınavları için ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan AÖL ikinci dönem kayıtları için yayımlanan programa göre, kayıtlar 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' ifadesi kullanıldı. Henüz yurt yapılacak olan AÖL sınavları için ise açıklama yapılmadı.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için AÖL sınav tarihlerinin koronavirüs vaka sayısına göre netleşmesi bekleniyor.

2020-2021 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. 2. Dönem Ders Seçme işlemleri ise 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Ancak sınavların tarihleriyle ilgili pandemi dolayısıyla değişiklik yapılabilir.