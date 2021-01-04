AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Ertelenen Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi için MEB'in açıklaması bekleniyor

2020 AÖL sınavları tarihi öğrenciler tarafından takip edilmeye devam ediyor. MEB'den gelen açıklamaya göre Türkiye programına kayıtlı öğrenciler için AÖL sınav tarihi daha sonra açıklanacak. Sınav tarihleri MEB'in http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB daha önce yaptığı açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' ifadesi kullandı. Henüz yurt yapılacak olan AÖL sınavları için ise açıklama yapılmadı.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için AÖL sınav tarihlerinin koronavirüs vaka sayısına göre netleşmesi bekleniyor.

AÖL KAYIT TARİHLERİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak MEB'den gelen açıklamada, "2020/2. Dönem yeni kayı ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürece paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.

AÖL kayıtlarıyla ilgili yeni programın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.