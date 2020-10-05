AÖL sınavları ne zaman? AÖL1.dönem sınav tarihleri ve açık lise sınav takvimi
AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL1.dönem sınav tarihleri ve açık lise sınav takvimi!Açık lise kayıt süreci devam ederken öğrenciler bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. 2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki, AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL1.dönem sınav tarihleri ve açık lise sınav takvimi.
AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.
2020 AÖL SINAV TAKVİMİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020
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