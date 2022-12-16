AÖL Sınavı’nda toplu kopyada 60 bin iptal

Haberin Devamı

Açık Öğretim Lisesi 1’inci dönem sınavları, çevrim içi ortamda 9 Aralık’ta başladı ve 20 Aralık’a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmamışken, yani süreç devam ederken, sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal ediliyor. Edinilen bilgiye göre, sınavın başladığı 9 Aralık’tan beri kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal oldu. Bunun yanı sıra, sınavlara girmeye devam eden öğrencilerden kopya girişiminde bulunanların sistem tarafından anında belirlenerek bunu yapanların sınavlarının geçersiz sayıldığı bildirildi. Sınav ekranını ve sorularını internet üzerinden paylaşanlar da tespit edilerek ilgili komisyon tarafından bu kişilerin sınavları da iptal edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Açık lisede toplu kopya Haberi görüntüle

UYGULAMA ÜZERİNDEN SINAV SORULARINI PAYLAŞTILAR



Sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor. Fakat öğrenciler sınava girdiği bilgisayar ekranı dışında, örneğin cep telefonlarıyla sınav ekranındaki soruların fotoğrafını çekip Telegram uygulaması üzerinden birbirleriyle paylaşıyorlardı. Sınav sorularının paylaşılmasıyla grupta hazır bekleyen öğrenciler, sınav sorularını da ortaklaşa çözüyorlardı.

BAKANLIK ANBEAN İZLİYOR

Öğrenciler tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavlarına erişim devam ederken kopyaya başvuranlar bakanlık tarafından belirlendi. Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin sınavdaki hareketini rahatlıkla görüntüleyip, tespit edilebiliyor. Yani, sınav sistemi üzerinden kaç öğrencinin hangi dersin sınavına girdiği, hangi sınavları bitirdiği ve hali hazırda hangi sınavda ne kadar süre kaldığı takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor. Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor. Bunun yanı sıra bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşarak kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.

Haberin Devamı

2 YIL BOYUNCA SINAVLARA ALINMAYACAKLAR

Sınav esnasında başka ekrana geçenlerin o derse ait sınavları sistem tarafından iptal edilirken bakanlık, sınav ekranını ve soruları internet üzerinden paylaşanları da tespit etti. Gözlemciler Komisyonu tarafından bu kişilerin mevcut sınava ait tüm dersleri iptal edildi. Ayrıca bu adaylardan, öğrenim çağı dışında olanlar, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavlarına alınmayacak.





HÜRRİYET DUYURDU

Açık Öğretim Lisesi sınavlarındaki ‘toplu kopyayı’ dün HÜRRİYET yazmıştı. Toplu kopyada sistem şöyle işliyor: sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor. Fakat öğrenciler sınava girdiği bilgisayar ekranı dışında, örneğin cep telefonlarıyla sınav ekranındaki soruların fotoğrafını çekip Telegram uygulaması üzerinden birbirleriyle paylaşıyorlardı. Sınav sorularının paylaşılmasıyla grupta hazır bekleyen öğrenciler, sınav sorularını da ortaklaşa çözüyorlardı.