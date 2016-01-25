Aöl sınav sonuçları 2016 | aöl öğrenci girişi

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MEB tarafından 2-3 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları bugün yani 25 Ocak Pazartesi günü açıklanmıyor. AÖL internet sitesinde yapılan açıklamaya göre AÖL sınav sonuçları bu hafta içerisinde duyurulacak. AÖL sınavlarına giren lise öğrencilerinin merakla bekledikleri AÖL 2016 soru ve cevap anahtarı ise AÖL internet sitesinde açıklandı. İşte AÖL Sınav Sonuçları detayları ve soru-cevap anahtarı...

AÖL İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

''I.DÖNEM SINAV SONUÇLARI

25 Ocak 2016 tarihinde açıklanacağını duyurduğumuz AÖL 1. dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte gecikmeli de olsa bugün açıklandı. Sınav sonuçları AÖL resmi sitesinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilebiliyor.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ocak ayının başında yapılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi ve MEB, AÖL sınav sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarına AÖL öğrenci girişi yaparak ulaşabilecekler.

AÖL Sınav sonuçlarını öğrenmek için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden Öğrenci girişi yapılması gerekiyor. Bunun için linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfadaki Öğrenci No ve Şifre kısmının doğru bir şekilde doldurulması, ardından da harf veya rakamlardan oluşan Güvenlik Kodu'nun girilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise 'Giriş için tıklayınız' butonuna basarak AÖL Sınav Sonuçları kolaylıkla öğrenilebiliyor.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!

AÖL 1. dönem sınavında sorulan sorular ile bu sorulara ait olan cevap anahtarı AÖL internet sitesinde açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak AÖL soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Ancak karşınıza çıkacak olan listedeki en üstte bulunan sınav sorularını kontrol etmeniz gerekiyor. 2-3 Ocak AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı listenin en başında yer alıyor.

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AÖL ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILDI?

2-3 Ocak 2016 tarihinde yapılması gereken ancak bazı nedenlerden dolayı Muş, Bitlis, Hakkari, Van illerinin tamamında, Şırnak Cizre ve Silopi, Siirt Pervari ve Zonguldak il merkezi ile Kilimli ilçelerinde ertelenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2015 - 2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınav sonuçları bugün yani 25 Ocak 2016'da internet üzerinden yayınlanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Takvimi

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 25 Ocak 2016

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri: 18 Ocak-5 Şubat 2016

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 5 Şubat 2016

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 25 Ocak-5 Şubat 2016

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 18 Ocak 2016

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 8 Şubat 2016

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 14 Mart 2016

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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

İkinci Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor. İşte AÖL 2.Dönem yeni kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri...

Açık Lise kayıt yenileme tarihi: 18 Ocak 2016 ile 5 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak.

2. kayıt yenileme işlemleri 25 Ocak 2016 ile 5 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak.

2. Dönem sınavları 19-20 Mart 2016 tarihlerinde yapılacak.