AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavı saat kaçta?

AÖL sınav giriş belgesinin erişime açılması ardından sınav saatiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacak. Peki, AÖL sınavı saat kaçta yapılacak? İşte Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

Açık lise sınavına kısa bir süre kala AÖL 2. dönem sonu sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgeleri “//aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





AÖL SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.