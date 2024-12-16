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AÖL sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime açÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AçÄ±k ÖÄŸretim Lisesi#AÖL#MEB
AÃ–L sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 16, 2024 14:47

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi (AÃ–L) MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 21-22 AralÄ±k tarihlerinde yapÄ±lacak olan birinci dÃ¶nem yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±nÄ±n giriÅŸ belgeleri Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±.

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AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi (AÃ–L) Ã¶ÄŸrencileri, 21-22 AralÄ±k tarihlerinde yapÄ±lacak olan 2024-2025 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nem yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ± iÃ§in fotoÄŸraflÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgelerini, Ã¶ÄŸrenci veya T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ileÂhttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxÂ  adresinden alabiliyor. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Liseleri Bilgi YÃ¶netim Sisteminde fotoÄŸrafÄ± olmayan Ã¶ÄŸrencilerin, 20 AralÄ±kâ€™a kadar halk eÄŸitimi merkezleri veya aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim birimleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yÃ¼klemeleri gerekiyor. Sistemde fotoÄŸrafÄ± bulunmayan Ã¶ÄŸrenciler ise sÄ±nav giriÅŸ belgesini alamayacak.

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#AçÄ±k ÖÄŸretim Lisesi#AÖL#MEB

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