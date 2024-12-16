AÃ–L sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

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AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi (AÃ–L) Ã¶ÄŸrencileri, 21-22 AralÄ±k tarihlerinde yapÄ±lacak olan 2024-2025 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nem yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ± iÃ§in fotoÄŸraflÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgelerini, Ã¶ÄŸrenci veya T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ileÂhttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxÂ adresinden alabiliyor. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Liseleri Bilgi YÃ¶netim Sisteminde fotoÄŸrafÄ± olmayan Ã¶ÄŸrencilerin, 20 AralÄ±kâ€™a kadar halk eÄŸitimi merkezleri veya aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim birimleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yÃ¼klemeleri gerekiyor. Sistemde fotoÄŸrafÄ± bulunmayan Ã¶ÄŸrenciler ise sÄ±nav giriÅŸ belgesini alamayacak.