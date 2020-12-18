AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu!
AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖL ilk dönem sınavlarının pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından, açık lise kayıt tarihlerine gözler çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 2021 eğitim öğretim dönemi iş takvimine göre, AÖL 2. dönem kayıtları 31 Ocak'ta sona erecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları takvime göre 4 Ocak tarihinde başlayacak. AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 6 Ocak- 8 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Diğer yandan 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavlarının yeni tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
2020-2021 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. 2. Dönem Ders Seçme işlemleri ise 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili açıklama https://aol.meb.gov.tr/ ekranından duyuruldu. Yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi.
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