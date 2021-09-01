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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.09.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

AÖL kayıtları 6 Eylül - 3 Ekim arasında

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AÖL kayıtları 6 Eylül - 3 Ekim arasında

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesinde eğitim görecekler için ilk kayıt tarihini duyurdu. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek. 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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