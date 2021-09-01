AÖL kayıtları 6 Eylül - 3 Ekim arasında

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN