AÖL ikinci dönem kayıtları başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
Kâbus devam ediyor Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybettiKâbus devam ediyor! Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti#Çorum
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
BDDKdan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusuBDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu#BDDK
Bakan Nebati başkanlık edecek Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacakBakan Nebati başkanlık edecek! Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacak#Nureddin Nebati
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyonİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon#İçişleri Bakanlığı
İş adamından nişanlandıktan 2 saat sonra acı haber Son fotoğrafİş adamından nişanlandıktan 2 saat sonra acı haber! Son fotoğraf#Bursa
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
Aralarına sonradan katıldılar ama ailedeki tüm kadınları listeden sildilerAralarına sonradan katıldılar ama ailedeki tüm kadınları 'listeden sildiler'#Kate Middleton
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
HABERLEREğitim Haberleri

AÖL ikinci dönem kayıtları başladı

#MEB#AÖL#Açık Öğretim Lisesi
AÖL ikinci dönem kayıtları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) eğitim görenler için ikinci dönem kayıt tarihlerini açıkladı.

Haberin Devamı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında olacak. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri ise 17 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler, 31 Ocak- 8 Şubat tarihi arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre; e-Okul sisteminde aktif olan öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri’ne kayıt yaptırmak istemeleri halinde kayıtlarının örgün eğitimde dönem atlatma işleminin tamamlanmasından sonra ilk kayıt işlemi başlatılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#AÖL#Açık Öğretim Lisesi

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar