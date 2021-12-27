AÖL ikinci dönem kayıtları başladı

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2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında olacak. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri ise 17 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler, 31 Ocak- 8 Şubat tarihi arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre; e-Okul sisteminde aktif olan öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri’ne kayıt yaptırmak istemeleri halinde kayıtlarının örgün eğitimde dönem atlatma işleminin tamamlanmasından sonra ilk kayıt işlemi başlatılacak.