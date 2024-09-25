AÖL ek sınav takvimi duyuruldu

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MEB’den yapılan açıklamaya göre AÖL Ek Sınav, e-Sınav olarak yapılacak. ÖSYM tarafından 2024 Yılında yapılan sınavlar sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler ‘AÖL Ek Sınava’ katılabilecek. Adaylar müracat sırasında yükseköğretim kurumuna yerleştiğine dair belge ile en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne 07 Ekim 2024 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebilecek. 300 TL olan sınav ücreti ise 2 Ekim’den 8 Ekim saat 23.59’a kadar yatırılabilecek.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını 24 Ekim’den itibaren, MEB’in resmî internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler..