AÖL e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı

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1-28 Mart tarihleri arasında yapılacak e-Sınavlar için 9-11 Şubat arasında randevu alan öğrenciler, AÖL’ün internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav tarihine kadar alabilecek. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler ise halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını sisteme yükleyerek giriş belgelerini alabilecek.

e-RANDEVU ALAN YÜZ YÜZE SINAVA KATILAMAYACAK

Randevu alıp sınava girmeyen öğrencilere tekrar sınav randevusu verilmeyecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan sınava katılamayacak. Yüz yüze sınavlara; e-Sınav randevusu almayan öğrenciler ile 9'dan fazla dersten sınava girecek öğrenciler katılabilecek.