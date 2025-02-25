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AÖL e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı

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#Açık Öğretim Lisesi#E-Sınav#MEB
AÖL e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 14:20

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem e-Sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. e-Sınavda her ders için 10 soru sorulacak ve her oturumda 120 dakika süre verilecek. 

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1-28 Mart tarihleri arasında yapılacak e-Sınavlar için 9-11 Şubat arasında randevu alan öğrenciler, AÖL’ün internet adresinden sisteme giriş yaparak  fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav tarihine kadar alabilecek. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler ise halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını sisteme yükleyerek giriş belgelerini alabilecek.

e-RANDEVU ALAN YÜZ YÜZE SINAVA KATILAMAYACAK
Randevu alıp sınava girmeyen öğrencilere tekrar sınav randevusu verilmeyecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan sınava katılamayacak. Yüz yüze sınavlara;  e-Sınav randevusu almayan öğrenciler ile 9'dan fazla dersten sınava girecek öğrenciler katılabilecek.

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#Açık Öğretim Lisesi#E-Sınav#MEB

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