AÖL diploma ne zaman verilecek 2020?

AÖL diploma teslimi için mezun öğrencilere duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ya da MEBİM 444 0 632 numaralı danışma hattı aracılığıyla bilgilerini güncellemelerini talep etmişti. Bu işlemleri tamamlayan öğrenciler, kendilerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinden diplomalarını teslim alabilecek.