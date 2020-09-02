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AÖL diploma ne zaman verilecek 2020?
AÖL diploma ne zaman verilecek sorusu, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınavları başarıyla tamamlayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, mezuniyetlerini tescil edecek olan AÖL diplomalarının ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL diplomaları ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi diploma açıklaması
AÖL diploma teslimi için mezun öğrencilere duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ya da MEBİM 444 0 632 numaralı danışma hattı aracılığıyla bilgilerini güncellemelerini talep etmişti. Bu işlemleri tamamlayan öğrenciler, kendilerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinden diplomalarını teslim alabilecek.
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