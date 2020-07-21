AÖF yaz okulu sınavları bu yıl da gerçekleşecek. Pek çok öğrencinin müracaatlarını gerçekleştirdiği sınav 5 Eylül tarihinde yapılacak. Koronavirus dolayısıyla pandemi sürecinde pek çok sınavın online olarak gerçekleşmesi nedeniyle öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? İşte, o detaylar

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yaz Okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihleri pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır.Aksi bir durumda sınav çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLECEK?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.