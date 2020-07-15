AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? Anadolu Ünüversitesi’nden AÖF yaz okulu için açıklama

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluyla ilgili kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. AÖF yaz okulu ile ilgili yapılacak yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi'nin resmi adresi üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre eylül ayında yapılacak olan yaz okulu pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.